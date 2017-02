LISBOA , 28 Out O índice PSI20 segue em alta, numa sessão em que os mercados bolsistas europeus continuam a beneficiar do acordo alcançado pelos líderes europeus para travar a crise de dívida soberana na zona euro, disseram operadores.

Edmund Shing, do Barclays Capital, referiu que as bolsas deverão recuperar até à Cimeira do G20 na próxima semana, com os investidores a não quererem apostar contra os legisladores por agora. Aconselhou, no entanto, a não entrada no mercado de forma muito agressiva.

"O próximo evento-chave é daqui a apenas uma semana. Até lá, os títulos poderão, provavelmente, recuperar mais terreno", acrescentou.

Na cimeira dos líderes da zona euro de quarta-feira, ficou decidido um reforço do fundo de 'bailout' da região para um 1.000 milhões de euros (ME) e foi fechado um acordo com os bancos privados e seguradoras para aceitarem um corte de 50 pct na dívida grega. A banca será recapitalizada.

* Os principais índices europeus sobem entre 0,1 pct e 0,7 pct, com o sector da banca a liderar a recuperação generalizada nos mercados bolsistas, que ainda assim tem, desde o início do ano, uma queda acumulada superior a pct.

Após a eurofia de ontem nos mercados, os analistas do Rabobank aconselham "cautela extrema, dada a grande incerteza em torno dos detalhes das medidas anunciadas e os enormes riscos de implementação", lembrando: "as negociações com os investidores privados para o perdão de 50 pct da dívida grega ainda nem começaram".

* O PSI20 soma 0,7 pct para 6.036,98 pontos com 15 subidas, quatro quedas e um título estável, tendo-se negociado 16,9 milhões de acções ou 9,5 milhões de euros na Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) sobe 2,28 pct para 1,612 euros, o BPI ganha 2,64 pct para 0,584 euros, o Millennium bcp avança 2,4 pct para 0,171 euros e o Banif soma 3,55 pct para 0,35 euros.

O Banco de Portugal (BP) estima que a banca portuguesa terá de reforçar o core-capital em 7.800 ME para atingir a meta, fixada ontem pelo Conselho Europeu, de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, após avaliação a valores de mercado das carteiras de dívida soberana.

Ontem após o fecho de mercado, o BES anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 66 pct para 137,8 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011, penalizado por um fortíssimo aumento das provisões, saindo abaixo do previsto, anunciou o banco.

* A Brisa valoriza 1,47 pct para 2,619 euros, a Galp Energia sobe 1,1 pct para 15,17 euros e a ZON Multimedia aprecia 1,55 pct para 2,36 euros.

Esta manhã, a Galp divulgou que o seu lucro líquido ajustado teve uma queda homóloga de 32 pct para 61 ME, no terceiro trimestre de 2011, ficando áquem da média de uma Poll.

Já o lucro líquido da Zon subiu 5,8 pct para 9,1 milhões de euros no terceiro trimestre de 2011, praticamente em linha com o previsto por analistas.

* Em contraciclo, a Jerónimo Martins cede 0,5 pct para 12,59 euros e a EDP-Energias de Portugal recua 0,2 pct para 2,39 euros, apesar de ter ontem anunciado que o seu lucro líquido se fixou em 824 ME nos 9-meses de 2011, acima da média de 801 ME prevista por uma poll.

* O euro sobe 0,06 pct face à moeda norte-americana para 1,4187 dólares, após ter ontem tocado o máximo de sete semanas.

* Nos EUA, os futuros do Nasdaq NDc1 cedem 0,16 pct e os do Dow Jones DJc1 recuam 0,23 pct, a fazer antever uma abertura em terreno negativo para Wall Street.

As atenções vão estar centradas nos resultados de empresas como a Chevron , a Merck , a Newmont Mining , a Whirlpool e a Biogen , bem como em dados macro como o rendimento privado, em Setembro, os custos no trabalho, no terceiro trimestre de 2011, e o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, em Outubro.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 cede 0,26 pct para 111,77 dólares e o de crude CLc1 recua 0,6 pct para 93,42 dólares. (Por Filipa Cunha Lima)