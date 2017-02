* Lucro Zon cresce 3ro Tri 2011, dentro previsto

* CFO diz Zon capaz pagar dividendos "interessantes" e cortar dívida

* Capex 2011 inferior ao esperado, visto entre 140-150 ME (Acrescenta citações, background e cotação. Altera título e lead.)

LISBOA , 28 Out O lucro líquido da Zon Multimédia teve uma subida homóloga de 5,8 pct no terceiro trimestre de 2011, com menores impostos e corte de custos, que contrariaram a queda das receitas dada a austeridade em Portugal e a forte concorrência doméstica, anunciou a Zon.

A líder da TV paga em Portugal, no terceiro trimestre de 2011, teve um lucro líquido de 9,1 milhões de euros (ME), contra os 9,5 ME previstos por uma Poll, após o Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) ter caído 3,3 pct para 3,9 ME e a empresa ter tido uma redução de 5,6 pct para 134,1 ME nos custos operacionais, excluindo amortizações.

"Temos confiança no futuro. No próximo ano estamos claramente a antecipar ainda mais pressão no consumo mas vamos continuar a ajustar os custos e os investimentos à conjuntura, ajustando a sua intensidade", afirmou à Reuters Pedro Pereira da Costa, Chief Financial Officer (CFO) da Zon.

No terceiro trimestre de 2011 as receitas da Zon caíram 3,6 pct para 213,7 ME devido à forte concorrência da Portugal Telecom e à austeridade no país, enquanto o EBITDA-Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization ficou estável em 79,6 ME.

Uma poll de seis analistas previa receitas de 212,7 ME e um EBITDA de 79,3 ME.

Portugal está sob um 'resgate' de 78.000 ME e o Governo tem implementado medidas de austeridade que serão agravadas em 2012, reduzindo o rendimento disponível das famílias.

"Tanto as receitas como o resultado operacional (EBITDA) vieram em linha com as nossas estimativas", afirmou Alexandra Delgado, analista do Millennium investment banking numa nota.

A Zon teve um aumento de 5,9 pct nos serviços vendidos e o negócio core de TV por cabo adicionou 4,6 mil clientes, com uma recuperação nos canais Premium, sobretudo de desporto.

O número de clientes com serviço triple-play -- TV, Net e Voz fixa -- cresceu 14,1 pct para 688,8 mil clientes -- 59,3 pct do total de clientes de cabo da Zon.

Sobre o quarto trimestre de 2011, o CFO da Zon prevê uma margem EBITDA inferior à do trimestre anterior -- 37,2 pct --, como é habitual, devido aos custos comerciais mais altos.

Para a operação em Angola -- ZAP --, a perspectiva é de um forte nível de vendas no último trimestre deste ano, mantendo-se a previsão de um 'break-even' operacional em 2012.

SEM DECISÃO SOBRE EVENTUAL AUMENTO DIVIDENDO

A Zon só vai decidir sobre a sua política de remuneração após o fecho do exercício mas está "numa situação globalmente muito confortável que deixa a possibilidade de continuar a pagar um nível interessante de dividendos e reduzir dívida", disse o CFO.

A empresa admitiu pagar mais dividendos em linha com a maior geração de cash-flow e redução dos investimentos, depois do pico de capex em 2010 relacionado com a melhoria da rede.

"A situação dos mercados financeiros náo é fácil e mostrar redução de dívida será bem visto", afirmou.

"Sobre essa matéria (eventual aumento dividendo) é cedo para antecipar. Recordo que temos vindo a pagar dividendos acima do nosso resultado líquido", adiantou.

Em 2010, a Zon pagou um dividendo bruto de 0,16 euros por acção, com um rácio de payout de 140 pct.

Em 2011, o CFO da Zon prevê um capex entre 140-150 ME, contra os 150-160 ME previstos e os 109,4 ME nos 9-meses.

No terceiro trimestre de 2011, o cash-flow operacional da Zon -- EBITDA-Capex -- disparou 121,4 pct para 44,5 ME suportado na queda do Capex e investimento em fundo de maneio.

Quanto às necessidades de refinanciamento da Zon, estão cobertas até ao início de 2013, com uma posição de caixa no balanço de 410,4 ME.

A dívida financeira total no final do terceiro trimestre de 2011 ascendia a 1.110,8 ME enquanto a dívida financeira líquida era de 668,3 ME, menos 38,5 ME que no segundo trimestre.

As acções da Zon seguem a cair 1,42 pct para 2,291 euros. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)