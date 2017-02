LISBOA, 28 Out O índice PSI20 inverteu para terreno negativo, em sintonia com os pares europeus, depois das fortes subidas de ontem, pressionado pelas quedas da EDP , Jerónimo Martins e dos títulos da banca, disseram operadores.

* Os principais índices europeus seguem com descidas entre 0,21 pct e 1,72 pct, com Milão a liderar as quedas após Itália ter pago juros recorde para emitir dívida soberana a 10 anos.

* Ontem, os mercados accionistas fecharam em forte alta, com a banca a disparar, suportados no acordo alcançado pelos líderes da zona euro para travar a crise de dívida soberana de países europeus.

"Estamos a falar de recuperações muito fortes e é natural que depois destas fortes subidas haja também correcções", disse Pedro Lino, operador da Dif Broker, em Lisboa.

"Lisboa, sendo Portugal um país da periferia, vai continuar sob pressão. As taxas de juro de Itália continuam a subir. Os países periféricos não vão ter uma vida fácil nos próximos anos", frisou.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 descem 0,56 pct e os do Dow Jones DJc1 recuam 0,5 pct. Hoje serão divulgados, nos Estados Unidos, vários indicadores macroeconómicos, incluindo o sentimento do consumidor pela Universidade do Michigan, em Outubro.

* O PSI20 cai 0,55 pct para 5.957,95 pontos com 16 descidas e quatro subidas.

* Negociaram-se 80 milhões de acções ou 47,7 milhões de euros na Euronext Lisbon .

* A EDP-Energias de Portugal perde 0,71 pct para 2,388 euros, em linha com as pares na Europa. Ontem, após o fecho da bolsa, a eléctrica anunciou que o seu lucro líquido teve uma subida homóloga de 6 pct nos nove meses de 2011, acima do esperado.

* A JM desliza 0,87 pct para 12,55 euros, a acompanhar o sector do retalho na Europa.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) cai 0,38 pct para 1,57 euros, o Banco BPI perde 0,18 pct para 0,568 euros, o Millennium bcp recua 1,8 pct para 0,164 euros e o Banif desvaloriza 0,89 pct para 0,335 euros.

O BES anunciou ontem que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 66 pct nos nove meses de 2011, saindo abaixo do previsto.

* Depois da forte subida de ontem, a Brisa desce 2,01 pct para 2,529 euros.

* A Zon Multimédia perde 1,89 pct para 2,28 euros após ter divulgado um lucro líquido dentro do previsto no terceiro trimestre de 2011.

* Nas subidas, a Galp Energia avança 0,67 pct para 15,1 euros e a Portugal Telecom soma 0,8 pct para 5,273 euros.

A petrolífera anunciou, hoje de manhã, que o seu lucro líquido ajustado teve uma queda homóloga um pouco maior do que o previsto de 32 pct, no terceiro trimestre de 2011, e que o aumento de capital da sua subsidiária no Brasil está a correr bem, devendo estar concluído em Novembro.

* O euro cai 0,15 pct face à moeda norte-americana para 1,4158 dólares.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,26 pct para 110,67 dólares e o de crude CLc1 cai 1,6 pct para 92,47 dólares. (Por Elisabete Tavares; Editado por Filipa Cunha Lima)