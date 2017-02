LISBOA, 28 Out O lucro líquido do BPI teve uma queda homóloga de 30 pct nos nove meses de 2011, penalizado pela quebra da margem financeira devido ao aumento do custo do funding e aumento de provisões, saindo ligeiramente abaixo do previsto, anunciou o BPI.

O BPI, terceiro maior banco cotado de Portugal que controla mais de 50 pct do líder da banca angolana Banco Fomento Angola (BFA), adiantou que o lucro líquido se fixou em 101,5 ME entre Janeiro e Setembro de 2011, contra 106,5 ME da média das estimativas de analistas.

Adiantou que, nos nove meses do corrente ano, a margem financeira desceu 9,8 pct para 442 ME versus a média de 452 ME prevista pelos analistas.

As provisões e imparidades para crédito aumentaram 21,8 pct, nos nove meses de 2011, para 107,7 ME face há um ano atrás.

No final de Setembro de 2011, o rácio core-Tier 1 do BPI situou-se em 9,5 pct.

Segundo as decisões do Conselho Europeu de ontem, os bancos portugueses terão de reforçar os seus rácios de core-capital em 7.800 ME até Junho de 2012, após avaliação prudente das carteiras de dívida soberana.

No caso do Banco BPI, o reforço de capital necessário para deverá ser de 1.717 ME, dos quais 1.640 ME correspondem ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)