LISBOA, 28 Out A Impresa teve um prejuízo de 1,5 ME no terceiro trimestre de 2011 face a um resultado líquido negativo 'proforma' de 1,3 ME no período homólogo de 2010, com a queda das receitas a mais que anular o efeito positivo da redução de custos operacionais, anunciou a empresa.

A dona da estação de televisão SIC adiantou que as contas de 2010 são 'próforma' para refletir o novo perímetro de consolidação, que passou a incluir o AEIOU e o Olhares na Impresa Publishing a partir de Julho último.

As receitas da Impresa caíram 6,4 pct para 56 ME, pressionadas por uma queda de 16 pct das receitas de publicidade.

Adiantou que o EBITDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization subiu 4,9 pct em termos homólogos, para 3,5 ME e a margem EBITDA cresceu para 6,3 pct de 5,6 pct há um ano atrás.

"A evolução operacional e, principalmente, a evolução dos custos operacionais, permitiu que o EBITDA consolidado, no terceiro trimestre de 2011, subisse", referiu a Impresa.

Adiantou que os custos operacionais desceram 7,1 pct, "como consequência das várias iniciativas de redução de custos".

O volume de amortizações subiu 1,5 pct, para 1,98 ME, no terceiro trimestre de 2011, "consequência do aumento dos investimentos realizados no último ano", explicou.

Acrescentou que, "após a imparidade registada no segundo trimestre de 2011, no montante de 29,5 ME, a Impresa não registou nenhum acréscimo a essa provisão, no terceiro trimestre de 2011".

A dívida líquida da Impresa cifrou-se em 232,8 ME no final de Setembro último, mais 1,5 pct que no período homólogo de 2010.

Negociaram-se 19.621 acções da Impresa, tendo encerrado a cair 2,22 pct para 0,44 euros. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)