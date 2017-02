LISBOA, 28 Out O índice PSI20 fechou em queda, a acompanhar os pares europeus, após as fortes subidas de ontem, com a descida dos títulos do sector da energia e do Millennium bcp a pressionar, disseram operadores.

* Os principais índices europeus fecharam a descer -- com a excepção de Frankfurt -- com quedas entre 0,2 pct e 1,78 pct, tendo Milão liderado as perdas depois de Itália ter pago juros recorde para emitir dívida soberana a 10 anos.

* Ontem, os mercados accionistas fecharam em forte alta, com a banca a disparar, suportados no acordo alcançado pelos líderes da zona euro para travar a crise de dívida soberana de países europeus.

"As quedas de hoje têm a ver com a tomada de mais-valias , até porque é final da semana e do mês. Só na próxima semana se vai saber se a recuperação dos mercados, após o anúncio das medidas para a crise de dívida, é ou não sustentável",disse Pedro Oliveira, operador da GoBulling.

* O Nasdaq desce 0,41 pct e o Dow Jones recua 0,05 pct.

* O PSI20 caiu 0,78 pct para 5.945,63 pontos com 16 descidas, três subidas e um título inalterado.

* Negociaram-se 131,9 milhões de acções ou 86,7 milhões de euros na Euronext Lisbon .

* A EDP-Energias de Portugal perdeu 1,54 pct para 2,368 euros, em linha com as congéneres na Europa. Ontem, após o fecho da bolsa, a eléctrica anunciou que o seu lucro líquido teve uma subida homóloga de 6 pct nos nove meses de 2011, acima do esperado.

* A Galp Energia recuou 0,6 pct para 14,91 euros. A petrolífera anunciou, hoje de manhã, que o seu lucro líquido ajustado teve uma queda homóloga um pouco maior do que o previsto de 32 pct, no terceiro trimestre de 2011, e que o aumento de capital da sua subsidiária no Brasil está a correr bem, devendo estar concluído em Novembro.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) caiu 0,25 pct para 1,572 euros, o Banco BPI perdeu 3,16 pct para 0,551 euros, o Millennium bcp recuou 4,19 pct para 0,16 euros e o Banif desvalorizou 0,89 pct para 0,335 euros.

O BPI anunciou hoje, após o fecho de bolsa, que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 30 pct nos nove meses de 2011, ligeiramente abaixo do previsto.

O BES anunciou ontem que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 66 pct nos nove meses de 2011, saindo abaixo do previsto.

* A Zon Multimédia perdeu 1,81 pct para 2,282 euros após ter divulgado um lucro líquido dentro do previsto no terceiro trimestre de 2011.

* Nas subidas, a Portugal Telecom somou 0,34 pct para 5,252 euros.

* O euro cai 0,11 pct face à moeda norte-americana para 1,4164 dólares.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,7 pct para 110,15 dólares e o de crude CLc1 cai 0,85 pct para 93,10 dólares. (Por Elisabete Tavares)