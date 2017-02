(Repete notícia divulgada sexta feira ao final tarde)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 28 Out O lucro líquido do BPI teve uma queda homóloga de 30 pct nos nove meses de 2011, penalizado pela quebra da margem financeira devido ao aumento do custo do funding e com uma subida de provisões, anunciou o BPI.

O BPI, terceiro maior banco cotado de Portugal que controla mais de 50 pct do líder da banca angolana Banco Fomento Angola (BFA), adiantou que o lucro líquido se fixou em 101,5 ME entre Janeiro e Setembro de 2011, contra 106,5 ME da média das estimativas de analistas.

O lucro da actividade doméstica do BPI desceu 54 pct para 32,8 ME nos noves meses do corrente ano, enquanto o da área internacional deslizou apenas 6,1 pct para 68,7 ME.

"Continuamos longe do nível de resultados que tínhamos em 2007, iniciámos uma recuperação em 2009 e 2010, mas (nestes 9 meses de 2011) voltamos a ter uma queda, nomeadamente fruto do aumento do custo do 'funding'", disse o Chief Executive Officer (CEO), Fernando Ulrich, em conferência de Imprensa.

Adiantou que, nos nove meses de 2011, a margem financeira -- diferença entre os juros cobrados pelo crédito concedido e os juros pagos pelos depósitos -- desceu 9,8 pct para 442 ME versus a média de 452 ME prevista pelos analistas.

Nos nove meses de 2011, os depósitos aumentaram 5,6 pct ou mais 1.208 ME desde há um ano atrás. A carteira de crédito a clientes consolidada diminuiu 4,2 pct fixando-se nos 28,8 mil ME, tendo, na actividade doméstica, que representa 96 pct da carteira consolidada, caído 3,9 pct.

O rácio de crédito em risco, segundo critério do banco central, fixou-se em 3,2 pct -- um nível que o CEO considera "muito positivo".

Fernando Ulrich referiu que o rácio de transformação de depósitos em crédito, calculado de acordo com o BP, situou-se a 115 pct no final de Setembro de 2011, contra 126 pct em Setembro de 2010, ou seja cumprindo já a meta fixada pela 'troika' para 2014.

"Em termos de esforço de desalavancagem, desde Junho de 2010 a Setembro de 2011, tivemos redução de 2.000 ME nos nossos activos actividade doméstica - 1.400 ME crédito a clientes e 500 ME dívida", acrescentou.

Fernando Ulrich destacou que, para o conjunto do sistema financeiro português, "com os dados disponíveis hoje, cumprir o o rácio de 120 pct é difícil", frisando: "a ameaça da dificuldade de um 'credit crunch' existe, penso que ainda não estamos lá, mas existe".

O CEO afirmou que espera que, à medida que Portugal vá ganhando credibilidade e cumprindo os objectivos do 'bailout', tenha capacidade de negociar ajustamentos que venham a resultar na melhoria das condições do sector público.

Alguns analistas têm realçado que o crédito da banca ao sector público estatal (SEE), que viu o seu financiamento com a queda de 'rating' de Portugal para a categoria de risco, pode dificultar ainda mais o financiamento à economia privada, num contexto em que os bancos estão muito dependentes do BCE.

"Tenho alguma esperança que, na segunda revisão do programa de ajustamento (bailout), em Novembro, possam surgir algumas pistas e medidas no diálogo com a troika", referiu.

Adiantou que, no segundo trimestre deste ano, o BPI teve um ganho de 74,2 ME com a recompra de obrigações próprias, permitindo fazer dotações especiais para reformas antecipadas, no montante de 40 ME e de 24 ME para imparidades.

As provisões e imparidades para crédito aumentaram, em termos homólogos, 21,8 pct para 107,7 ME nos nove meses de 2011. As outras imparidades e provisões aumentaram 77,5 pct para 35,2 pct.

No final de Setembro de 2011, o rácio core-Tier 1 do BPI situou-se em 9,0 pct, tendo o BPI, de acordo com indicação do Banco de Portugal, abatido ao Core Tier 1 o montante de 100,8 ME "correspondente a 21 pct do valor nominal das obrigações de dívida pública grega contabilizada na carteira de activos financeiros disponíveis para venda".

No final de Setembro último, o BPI tinha uma exposição de 2.730 ME a dívida soberana de Portugal, 975 ME à da Itália, 355 ME à da Irlanda e 480 ME à da Grécia.

Segundo as decisões do Conselho Europeu de ontem, os bancos portugueses terão de reforçar os seus rácios de core-capital em 7.800 ME até Junho de 2012, após avaliação prudente das carteiras de dívida soberana.

No caso do Banco BPI, o reforço de capital necessário para deverá ser de 1.717 ME, dos quais 1.640 ME correspondem ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), inclui já uma linha de 12.000 ME para eventual recapitalização da banca portuguesa.

"O banco vai analisar todas as opções que tem para atingir os objectivos (de core-Tier1) da EBA, incluindo a linha dos 12.000 ME e, depois desta avaliação estar concluída, o Conselho de Administração do BPI decidirá e informará o mercado qual o caminho a seguir", afirmou.

"Neste momento, é prematuro fazer mais considerações", adiantou.

O CEO do BPI salientou que as decisões do Conselho Europeu esta semana "foram muito importantes, tendo em vista protecção das dívidas soberanas e sistemas bancários europeus", e evitar uma situação de risco sistémico.

"É um conjunto muito importante, coerente e espero que traga estabilidade mercados divida soberana e sistemnas europeus", afirmou.

No final de Setembro Último, o financiamento líquido obtido pelo BPI junto do Banco Central Europeu (BCE)era de 1.500 ME, dispondo o banco de uma carteira de activos elegíveis para o BCE, disponíveis para utilização imediata de 4.133 ME. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima e Elisabete Tavares)