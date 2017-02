LISBOA, 31 Out O índice PSI20 segue em queda, mas com perdas inferiores às dos pares europeus, numa sessão em que os títulos da banca e a EDP-Energias de Portugal estão entre os que mais descem em Lisboa, disseram operadores.

* Os principais índices europeus seguem com descidas entre 1,31 pct e 2,64 pct pressionados pelo sector financeiro e pelas empresas de extracção de minérios, devido ao dólar forte que pesa nos preços dos metais.

O Banco do Japão desvalorizou o iene face à moeda norte-americana às portas da cimeira do G-20.

"Parece que acabou a euforia que se seguiu à cimeira (Conselho Europeu). A banca está muito pressionada na Europa e em Portugal também não é excepção", disse Paulo Rosa, operador da GoBullling, no Porto.

"Há dúvidas sobre os pormenores técnicos de como vai ser aplicado o acordo europeu. E o facto é que as yields dos países periféricos estão em alta hoje", adiantou.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

Para notícias dívida soberana

Bunds sobem, yields Itália disparam com euforia desvanecer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* A taxa de juro das Obrigações do Tesouro portuguesas a 2 anos segue a subir para 18,65 pct de 18,57 pct anteriormente mas a 5 anos recua para 15,62 pct de 15,78 pct e a 10 anos cai para 13,40 pct de 13,53 pct.

* Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq recua 0,86 pct e o Dow Jones desliza 1,03 pct com as 'commodities' pressionadas pelo dólar forte.

* O euro cede 1,07 pct para 1,3994 dólares.

* O PSI20 cai 1,32 pct para 5.866,82 pontos com 15 descidas e cinco subidas, tendo-se negociado 36,5 milhões de acções ou 34,5 milhões de euros na Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) cai 5,22 pct para 1,49 euros, o Millennium bcp recua 3,75 pct para 0,154 euros, Tendo descido a um novo mínimo histórico tal como o Banco BPI , que perde 7,08 pct para 0,512 euros. O Banif desce 1,49 pct para 0,33 euros.

O Chief Executive Officer do BES, disse, em entrevista à Reuters, que o banco quer capitalizar-se no mercado, sem recorrer à linha estatal de 12.000 ME incluída no 'bailout' de Portugal, e os seus accionistas tradicionais estão disponíveis para participarem no reforço do capital.

Ricardo Espírito Santo Salgado adiantou que os accionistas do BES estão preparados para que os resultados do BES sejam retidos e reinvestidos no banco.

O BPI anunciou, na sexta-feira, uma queda homóloga de 30 pct no lucro líquido nos nove meses de 2011, ligeiramente abaixo do previsto.

* A EDP-Energias de Portugal perde 3,04 pct para 2,294 euros, a Brisa cai 3,3 pct para 2,494 euros e a Portugal Telecom recua 0,19 pct para 5,242 euros.

A Brisa terá tido um lucro líquido de 109 ME nos nove meses de 2011, o que corresponde a uma forte queda face aos 401,7 ME em igual período do ano passado, que incluía uma mais-valia da venda de parte da posição na CCR .

* A Galp Energia soma 0,5 pct para 14,985 euros.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,1 pct para 109,26 dólares e o de crude CLc1 cai 0,79 pct para 92,60 dólares. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)