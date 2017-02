LISBOA, 31 Out O índice PSI20 fechou em queda, após as praças europeias terem sido pressionadas pelo regresso dos receios de agravamento da crise de dívida soberana na zona euro, com o BPI a afundar 9 pct e o Millennium bcp a descer 3 pct, mas com o BES a destacar-se com a percepção que conseguirá capitalizar-se no mercado, disseram operadores.

"O BES, face ao BPI e ao BCP, é o banco menos provável de vir a pedir ajuda ao Estado. O mercado está a acreditar que poderá haver a hipótese do Estado não entrar no BES", disse uma operadora, em Lisboa.

"O 'gap' que falta de capital para o BES é muito menor face ao BPI e ao BCP", adiantou.

Os líderes europeus decidiram, na semana passada, que a banca europeia tem de ter um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012 após avaliação de carteiras de dívida soberana a preços de mercado, implicando necessidades de capital de 687 ME para o BES.

Hoje, o Chief Executive Officer (CEO) do BES, disse, em entrevista à Reuters, que o banco quer capitalizar-se no mercado, sem recorrer à linha estatal de 12.000 ME incluída no 'bailout' de Portugal, e os seus accionistas tradicionais estão disponíveis para participarem no reforço do capital.

Ricardo Espírito Santo Salgado adiantou que os accionistas do BES estão preparados para que os resultados do BES sejam retidos e reinvestidos no banco.

* Os principais índices europeus fecharam com quedas entre 2,7 pct e 3,82 pct num dia de subida dos juros da dívida soberana de Itália e de Espanha. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

Para notícias sobre dívida soberana

Bunds sobem, yields Itália disparam com euforia desvanecer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

O dólar forte, depois da intervenção do Banco do Japão sobre o iene, pesou nos preços das matérias-primas pressionando as empresas respectivas.

O Banco do Japão desvalorizou o iene face à moeda norte-americana às portas da cimeira do G-20.

* Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq recua 1,1 pct e o Dow Jones desliza 1,34 pct. A corretora de futuros MF Global's , que apostou fortemente em dívida soberana europeia, iniciou um pedido de falência.

"Esta semana vamos continuar a ter muitos resultados de empresas e se, não houver notícias negativas sobre a crise na zona euro, pode haver recuperações", disse Alfredo Sousa, operador do Best Trading.

"Mas vamos voltar a ter uma grande volatilidade nos mercados", frisou.

* O PSI20 caiu 1,27 pct para 5.870,12 pontos com 17 descidas, duas subidas e um título inalterado, tendo-se negociado 63,5 milhões de acções ou 71,1 milhões de euros na Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banco BPI desceu 9,26 pct para 0,5 euros, tendo descido a um novo mínimo de sempre, tal como o Millennium bcp que recuou 3,13 pct para 0,155 euros, enquanto o Banif desceu 4,78 pct para 0,319 euros.

O BPI anunciou, na sexta-feira, uma queda homóloga de 30 pct no lucro líquido nos nove meses de 2011, ligeiramente abaixo do previsto.

Quanto ao, BCP, terá tido um prejuízo de 23 ME no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

Já o Banco Espírito Santo (BES) , não acompanhou as fortes descidas dos pares nacionais e europeus, tendo caído apenas 0,13 pct para 1,57 euros.

* A EDP-Energias de Portugal perdeu 3,51 pct para 2,285 euros, a Brisa caiu 3,84 pct para 2,48 euros e a Portugal Telecom recuou 0,99 pct para 5,2 euros.

A Brisa terá tido um lucro líquido de 109 ME nos nove meses de 2011, o que corresponde a uma forte queda face aos 401,7 ME em igual período do ano passado, que incluía uma mais-valia da venda de parte da posição na CCR .

* A Galp Energia somou 0,47 pct para 14,98 euros e a Cimpor ganhou 1,49 pct para 5,388 euros.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,1 pct para 108,70 dólares e o de crude CLc1 cai 1,14 pct para 92,26 dólares. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)