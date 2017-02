LISBOA, 1 Nov O índice PSI20 cai 3 pct, em linha com as descidas fortes na Europa, numa reacção negativa à decisão do Governo grego de levar a referendo o novo programa de ajuda externa, com o Millennium bcp e o BPI em mínimos, segundo operadores.

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 2,11 pct e 3,7 pct, com esta decisão do Governo grego a reacender preocupações em relação à crise de dívida da Zona Euro.

"O risco é de que um 'não' no referendo grego faça resvalar todos os esforços de ajuda. Com a votação prevista para Janeiro, podemos dizer adeus ao rally de fim de ano nos mercado", disse um trader em Paris.

* Na China, a actividade industrial voltou a desacelerar em Outubro, para níveis mais baixos desde Fevereiro de 2009, levando à queda do preço das matérias-primas. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> Para notícias sobre a zona euro Para reacção de analistas, clique em ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* O PSI20 cai 2,89 pct para 5.700,32 pontos com todos os títulos no vermelho, tendo-se negociado 36,7 milhões de acções ou 104 milhões de euros na Euronext Lisbon .

"Esta decisão do Governo grego de realizar um referendo sobre o novo programa de ajuda financeira ao país e a possibilidade deste ser rejeitado aumenta o risco de iumprimento do país e o risco em relação à banca", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* Na banca, o Millennium bcp tomba 9,68 pct para 0,14 euros, com um novo mínimo histórico nos 0,134 euros, o BPI recua 6,0 pct para 0,47 euros, tendo tocado no mínimo de 0,417 euros, e o BES cai 9,24 pct para 1,425 euros, acompanhando as quedas fortes dos pares europeus.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 5,32 pct.

O BCP, que anuncia amanhã resultados, terá tido um prejuízo de 23 ME no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

* A Brisa recua 4,96 pct para 2,357 euros, a EDP cai 2,54 pct para 2,227 euros, a Galp Energia tomba 2,74 pct para 14,57 euros e a Portugal Telecom cai 2,85 pct para 5,052 euros.

A Brisa terá tido um lucro líquido de 109 ME nos nove meses de 2011, o que corresponde a uma forte queda face aos 401,7 ME em igual período do ano passado, que incluía uma mais-valia da venda de parte da posição na CCR .

* Os futuros do Nasda NDc1 descem 1,51 pct e os do Dow Jones DJc1 perdem 1,07 pct, apontando para uma abertura em baixa do outro lado do Atlântico.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,45 pct para 107,96 dólares e o de crude CLc1 cai 1,94 pct para 91,37 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua)