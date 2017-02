LISBOA, 1 Nov As acções dos bancos portugueses afundaram entre 8 e 12 pct e seguem a testar mínimos históricos, com receios de um 'default' da Grécia, se o segundo 'bailout' do país for chumbado em referendo pelo povo grego, que tem estado contra o agravamento da austeridade, disseram dealers.

O Governo da Grécia decidiu levar a referendo o programa de ajuda externa no valor de 130 mil milhões de euros (ME) e que inclui um 'haircut' de 50 pct da sua dívida soberana.

"A principal preocupação do mercado e o que mais penaliza a banca é a possibilidade do povo grego inviabilizar o referendo, traduzindo-se num 'default' para a Grécia e num incumprimento total da dívida aos bancos", disse Alfredo de Sousa, trader do Banco Best.

O Millennium bcp desce 10,97 pct para 0,1380 euros, tendo tocado no mínimo histórico de 0,134 euros, o BPI recua 8,40 para 0,458 euros, após ter atingido um mínimo de sempre nos 0,417 euros.

O BES perde 10,64 euros para 1,403 euros e o Banif recua 9,72 pct para o mínimo histórico de 0,288 euros, suplantando a queda de 4,5 pct do índice PSI20 .

Os bancos gregos descem 13,3 pct e entre os franceses -- os mais expostos à dívida soberana -- o BNP Paribas cai 10,5 pct, o Credit Agricole recua 11,4 pct e o Societe Generale tomba 14,3 pct.

"Esta decisão do Governo grego de realizar um referendo sobre o novo programa de ajuda financeira ao país e a possibilidade deste ser rejeitado aumenta o risco de iumprimento do país e o risco em relação à banca", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

Lembrou que "o BCP é muito penalizado, uma vez que tem bastante exposição à Grécia, até porque tem lá um banco", no entanto "assiste-se, no mercado, a uma falta de confiança dos investidores no sector da banca, em geral, preferindo outros activos mais seguros".

O BCP, que anuncia amanhã resultados, terá tido um prejuízo de 23 ME no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

No entanto, no conjunto dos nove meses, os analistas estimam uma queda do lucro de 70 pct, para 66 ME, de 217 ME no período homólogo enquanto a margem financeira terá subido 11 pct para 1.207 ME, contra 387 ME. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)