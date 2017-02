LISBOA, 1 Nov O índice PSI20 fechou a cair 3,7 pct, acompanhando o tombo dos pares europeus, com os bancos portugueses a afundarem até 13,5 pct e a testarem mínimos históricos, com receios de um 'default' da Grécia, caso o segundo 'bailout' do país seja chumbado em referendo pelo povo grego, que tem estado contra o agravamento da austeridade, disseram dealers.

* Os principais índices europeus encerraram com quedas entre 2,21 pct em Londres e 6,8 pct em Milão . O índice de Atenas fechou com uma queda de 6,92 pct.

Os investidores temem que o eventual chumbo do referendo grego leve a um 'default' da Grécia, a perdas ainda maiores para os bancos e a um contágio a outros países da Zona Euro, nomeadamente a Itália.

"A principal preocupação do mercado e o que mais penaliza a banca é a possibilidade do povo grego inviabilizar o referendo, traduzindo-se num 'default' para a Grécia e num incumprimento total da dívida aos bancos", disse Alfredo de Sousa, trader do Banco Best.

O Governo da Grécia anunciou, ontem, que decidiu levar a referendo o programa de ajuda externa no valor de 130 mil milhões de euros (ME) e que inclui um 'haircut' de 50 pct da sua dívida soberana.

* O euro cedeu 1,2 pct para 1,3690 dólares.

* O presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, reconheceu, à rádio RTL, que a rejeição do 'bailout' em referendo poderá levar a Grécia à bancarrota e os líderes das duas maiores economias europeias marcaram, para amanhã, véspera da cimeira do G20, uma reunião de emergência com o primeiro-ministro grego.

* Na China, a actividade industrial voltou a desacelerar em Outubro, para níveis mais baixos desde Fevereiro de 2009, levando à queda do preço das matérias-primas. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> Para notícias sobre a zona euro Para reacção de analistas, clique em ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* As 'yields' das Obrigações do Tesouro (OT), a 10 anos, da periferia dispararam, com destaque para as italianas que tocaram no máximo de 6,4 pct face aos 6,1 pct ontem.

A taxa de juro das OT portuguesas subiram para 13,6 pct de 13,4 pct no fecho de ontem.

* Os receios da Europa alastraram-se também aos mercados norte-americanos onde o índice Nasdaq cai 2,55 pct e Dow Jones desce 1,90 euros.

* O PSI20 caiu 3,68 pct para 5.654,27 pontos com 19 quedas e duas subidas.

Foram negociados um total de 165,6 milhões de acções, dos quais 141,6 milhões foram transaccionados pelo Millennium bcp.

"Esta decisão do Governo grego de realizar um referendo sobre o novo programa de ajuda financeira ao país e a possibilidade deste ser rejeitado aumenta o risco de icumprimento do país e o risco em relação à banca", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* Na banca, o Millennium bcp afundou 13,55 pct para o mínimo histórico de 0,134 euros, o BPI recuou 10 pct para 0,45 euros, tendo tocado no mínimo de sempre nos 0,417 euros.

O Banif caiu 9,4 pct para 0,289 euros e fixou um novo mínimo histórico nos 0,279 euros e o BES perdeu 9,55 pct para 1,42 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 6,21 pct com os bancos franceses entre os mais penalizados, tendo o BNP Paribas caído 13,06 pct, o Credit Agricole recuou 12,53 pct e o Societe Generale afundou 16,23 pct.

* A Portugal Telecom fechou a descer 5,98 pct para 4,889 euros, tendo fixado um mínimo dos últimos três anos nos 4,85 euros, e a Brisa perdeu 6,45 pct para 2,32 euros.

BCP e Brisa apresentam amanhã os seus resultados, sendo que Brisa terá tido um lucro líquido de 109 ME nos nove meses de 2011, o que corresponde a uma forte queda face aos 401,7 ME em igual período do ano passado, que incluía uma mais-valia da venda de parte da posição na CCR .

Já o BCP terá tido um prejuízo de 23 ME no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 recua 1,46 pct para 107,95 dólares e o de crude CLc1 cai 2,23 pct para 91,08 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua)