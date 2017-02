LISBOA, 2 Nov O PSI20 segue em alta, a acompanhar a recuperação da Europa, após as fortes quedas de ontem devido ao anúncio do referendo na Grécia para dar o 'aval' ao segundo 'bailout', com a Brisa a disparar 4 pct depois de ter assegurado uma importante linha de crédito, disseram dealers.

No entanto, os dealers realçaram que os investidores estão muito cautelosos dado que subsistem os receios que a população grega, cansada da austeridade, possa dizer 'não' a esse 'bailout' e empurre o país para um 'default' desorganizado, que agravaria a crise de dívida soberana.

"Os receios em torno dos destinos do sistema bancário permanecem elevados, com a 'membership' da Grécia na União Europeia em risco", disse Sebastien Barthelemi, analista da Louis Capital Markets, frisando que "sem o plano de bailout, o país entra em bancarrota".

O Governo da Grécia anunciou, ontem, que decidiu levar a referendo o programa de ajuda externa no valor de 130 mil milhões de euros (ME) e que inclui um 'haircut' de 50 pct da sua dívida soberana.

Os investidores temem que o eventual chumbo do referendo grego leve a um 'default' da Grécia, a perdas ainda maiores para os bancos e a um contágio a outros países da Zona Euro, nomeadamente a Itália.

As atenções estão agora viradas para a reunião do Primeiro Ministro grego com os líderes europeus e o Fundo Monetário Internacional, à margem da Cimeira do G20, a decorrer em Cannes.

Os mercados bolsistas estão, contudo, a beneficiar de algum suporte da expectativa que sejam hoje anunciadas novas medidas de impulso à economia dos EUA, no final de uma reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre política monetária.

* Os principais índices europeus sobem entre 0,4 pct e 1,5 pct, a recuperar de dois dias de 'selloff' intenso.

* As 'yields' das obrigações a 10 anos da periferia recuam a aliviar da forte subida de ontem, com destaque para a dívida italiana, que tocou no máximo de 6,4 pct.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas 13,49 pct de 13,6 pct ontem, num dia em que Portugal realiza um leilão de até 1.500 ME de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses.

* O euro segue a ganhar 0,72 pct para 1,3792 dólares, a recuperar do mínimo de três semanas ontem registado.

* O PSI20 sobe 0,23 pct para 5.667,41 pontos, com dez títulos em alta, nove em queda e um estável, tendo sido negociadas 24,2 milhões de acções, ou 14 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* A liderar os ganhos, a Brisa valoriza 4,27 pct para 1,405 euros.

Esta forte subida "tem um bocadinho a ver com o que se passou ontem e com o facto da Brisa ter sido particularmente penalizada. Para além disso, a Brisa conseguiu ontem uma linha de crédito, o que é bom, sendo a taxa de juro implícita deverá ser razoável neste contexto", disse Fátima Frazão, trader do Banif.

"Com esta linha de crédito, os investidores assumem que há um menor risco da Brisa reduzir ou não pagar dividendos aos accionistas", explicou.

Ontem, a Brisa anunciou que a sua subsidiária Brisa Concessão Rodoviária (BCR), prorrogou até Outubro de 2014 o prazo de uma uma linha de financiamento de 600 ME.

* Na banca, o Millennium bcp BCP.lS sobe 2,24 pct para 0,137 euros, o BPI ganha 1,33 pct para 0,456 euros e o Banif soma 1,38 pct para 0,293 euros, enquanto o Banco Espírito Santo recua 1,06 pct para 1,405 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 0,06 pct.

BCP e Brisa apresentam amanhã os seus resultados, sendo que Brisa terá tido um lucro líquido de 109 ME nos nove meses de 2011, o que corresponde a uma forte queda face aos 401,7 ME em igual período do ano passado, que incluía uma mais-valia da venda de parte da posição na CCR .

Já o BCP terá tido um prejuízo de 23 ME no terceiro trimestre de 2011, face ao lucro de 54 ME há um ano atrás, penalizado pelo disparar das imparidades e provisões com o 'haircut' de 21 pct da dívida da Grécia e degradação da carteira de crédito, segundo analistas.

Para o conjunto dos nove meses, os analistas estimam uma queda do lucro de 70 pct, para 66 ME, de 217 ME no período homólogo. A margem financeira terá subido 11 pct para 1.207 ME, contra 387 ME.

* A Jerónimo Martins (JM) avança 1,2 pct para 12,245 euros, tendo, esta manhã, no âmbito do seu 'investor's day', anunciado que prevê um capex de 2.200 ME até 2014, estimando um crescimento de dois dígitos das suas vendas, com o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a crescer acima das vendas.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,98 pct e os do Dow Jones DJc1 ganham 0,68 pct, a fazer antever uma abertura em alta para Wall Street. Para além da reunião da Fed, os investidores aguardam também os dados sobre o emprego no sector privado, em Outubro.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 ganha 0,92 pct para 110,44 dólares e o de crude CLc1 sobe 0,65 pct para 92,80 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)