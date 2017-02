* JM prevê investir 2.200 ME em 3 anos, 70 pct Polónia

* JM prevê investir 400 ME na Colômbia

* JM prevê crescimento vendas consolidadas de 2 dígitos (Acrescenta mais informação, cotação e altera lead.)

Por Patricia Rua e Filipa Cunha Lima

LISBOA, 2 Nov A Jerónimo Martins (JM) quer reforçar o seu crescimento através de operações externas, prevendo investir 2.200 milhões de euros (ME) nos próximos três anos, dos quais 1.600 ME na Polónia e 400 ME na Colômbia, o novo mercado onde decidiu entar, anunciou a JM.

Numa apresentação no âmbito do Investor's Day, a número dois do retalho em Portugal e líder no retalho alimentar na Polónia, estima, neste período, um crescimento das vendas de dois dígitos, a taxa de câmbio constante, com o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a crescer acima das vendas.

"A prioridades estratégicas da Jerónimo Martins (são): concretizar o potencial da Biedronka (na Polónia) e assegurar o crescimento de longo prazo", referiu a empresa numa apresentação.

"A forte geração de 'cash flow' permite o próximo passo do nosso processo de internacionalização -- o novo pilar de crescimento: Colômbia", acrescentou.

A divulgação do 'guidance' para o próximo triénio, levou a uma valorização das acções da JM que ganham 2,4 pct, suplantando a subida de 0,12 pct do índice europeu DJ Stoxx para o retalho e seguem em contraciclo com a queda de 0,2 pct do índice PSI20 .

A retalhista explica que a Colômbia servirá como o terceiro pilar de crescimento do grupo, prevendo abrir as primeiras lojas no país em 2012, sendo que o formato da loja, o sortido de produtos e o preço serão adaptados ao consumidor.

A JM considera que o mercado colombiano é um "terreno fértil para o desenvolvimento da Distribuição Moderna", actualmente operado maioritariamente através de mercados de rua tradicionais, tendo como objectivo estar entre os três maiores operadores de retalho alimentar, ao fim de cinco anos.

BIEDRONKA É MOTOR CRESCIMENTO E CASH-FLOW

A Biedronka polaca continuará a ser o 'motor' de crescimento e da geração de 'cash-flow' do grupo, onde serão investidos cerca de 1.600 ME, em três anos, com a abertura de um mínimo de 850 novas lojas e 7 novos centros de distribuição.

Até ao final de 2015, a Biedronka contará com 3.000 lojas.

"O investimento na Colômbia decide-se num momento de forte crescimento em que o Grupo JM, muito impulsionado pela cadeia polaca Biedronka, prevê chegar ao final de 2011 com vendas consolidadas próximas dos 10 mil ME e um EBITDA superior a 700 ME", explicou a JM em comunicado.

Realçou que, "enquanto principal motor do crescimento e da rentabilidade de JM, a maximização do potencial da Biedronka mantém-se como a grande prioridade estratégica do Grupo, que quer reforçar a sua liderança do mercado de retalho alimentar polaco por via da aceleração do ritmo de novas aberturas de loja".

MERCADO DOMÉSTICO RESILIENTE RECEBE INVESTIMENTO 210 ME

A rede de supermercados Pingo Doce receberá, nos próximos três anos, um investimento 160 ME, em cinco novas lojas e 10 remodelação, esperando um nível de vendas like-for-like a "superar o crescimento do mercado" e uma "margem EBITDA estável a positiva".

Já o líder na distribuição grossista em Portugal, Recheio, que deverá nos próximos três anos ter mais duas lojas e cinco remodelações, para os quais o grupo reserva um investimento de cerca de 50 ME.

A JM registou, no terceiro trimestre de 2011, uma subida homóloga do lucro líquido atribuível de 21,4 pct para 112 ME, com as vendas a crescerem 12,2 pct para 2.568 euros e o EBITDA a subir 13,1 pct para 216 ME. (Por Filipa Cunha Lima e Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)