LISBOA , 3 Nov A Portugal Telecom (PT) teve um lucro líquido melhor do que o previsto de 105,6 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre de 2011, com a brasileira Oi a impulsionar as receitas e o EBITDA, compensando a fraqueza dos negócios domésticos devido à austeridade em Portugal, anunciou a PT.

Adiantou que as receitas operacionais tiveram um aumento homólogo de 83,5 pct para 1.747 ME, enquanto o EBITDA-Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization, excluindo responsabilidades com reformas, cresceu 71,3 pct para 654,2 ME.

A média de uma Poll de 10 analistas previa um lucro de 98 ME, receitas de 1.767,8 ME e um EBITDA de 622,1 ME.

A 'maior telecom' portuguesa entrou no capital da Oi no início deste ano e, no segundo trimestre de 2011, passou a consolidar nos resultados os 25 pct que detém na brasileira -- líder das telecoms no Brasil.

No Brasil, a Oi já tinha anunciado os seus resultados do terceiro trimestre, tendo o seu lucro líquido descido para 426 milhões de reais (MR) de 538 ME um ano antes.

Em Portugal, os negócios da PT, líder na rede fixa e no móvel, têm sido pressionados pelo menor consumo e descida das tarifas de terminação na rede móvel.

Portugal está sob um 'resgate' de 78.000 ME que deverá levar a economia portuguesa a contrair 1,9 pct em 2011. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)