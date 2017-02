LISBOA , 2 Nov O lucro líquido do Millennium bcp teve uma queda homóloga maior que o previsto de 72,7 pct para 59,4 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011, com o aumento das imparidades do crédito e devido ao 'haircut' da dívida soberana da Grécia, anunciou o BCP.

O maior banco privado português em activos e segundo maior em capitalização bolsista adiantou que as imparidades aumentaram 39 pct para 764 ME.

Uma Poll de analistas previa que, entre Janeiro e Setembro de 2011, o Millennium bcp tivesse tido um lucro de 66 ME de média estimada por uma poll de analistas e contra 217,4 ME em igual período de 2010.

No entanto, acrescentou que a margem financeira -- diferença entre os juros cobrados por empréstimos e os juros pagos em depósitos -- teve um aumento de 9,6 pct para 1.196,8 ME, contra a 1.207 ME previstos pela mesma Poll.

O Millennium bcp referiu que o seu rácio core-Tier 1 se fixou em 9,1 pct no final de Setembro último.

No âmbito das decisões do líderes europeus, que obrigam os bancos europeus a atingir um rácio core-Tier 1 de 9 pct em Junbho de 2012, as necessidades de capital identificadas para o Millennium bcp é de 2.361 ME, correspondendo 1.299 milhões de euros ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

Contudo, o banco já anunciou que, após 30 de Junho de 2011 até agora, foram realizadas iniciativas que aumentam os fundos próprios -- core Tier 1 -- em mais de 600 ME, nomeadamente através da concretização da operações de troca, pelo que o verdadeiro reforço pretendido deverá ser deduzido para 1.750 ME.

Segundo analistas, a operação de troca de títulos por acções reforça o core-Tier I em cerca de 60 pontos base (pb), posicionando-o bem para cumprir as metas mais exigentes para a banca portuguesa imposta no 'bailout' de Portugal -- 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

O BCP opera na Grécia e é o banco português com mais exposição à dívida grega que deverá ter um 'haircut' de 50 pct, dos 21 pct anteriormente previstos, se for implementado o acordo firmado pelos líderes dos países da zona euro, na semana passada, para tentar travar a crise de dívida na região.

O polaco Bank Millennium -- maior subsidiária do BCP no exterior e que o banco português colocou à venda -- já tinha anunciado que o seu lucro líquido subiu 64 pct no terceiro trimestre de 2011 para 125 milhões de zlotyz, cerca de 28,6 ME. (Por Elisabete Tavares; Editado por Filipa Cunha Lima)