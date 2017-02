LISBOA, 2 Nov O PSI20 fechou em queda, a inverter da tendência de recuperação técnica do resto da sessão, após as fortes quedas de ontem devido ao anúncio do referendo na Grécia para dar o 'aval' ao segundo 'bailout', com a Brisa a disparar mais de 6 pct após ter assegurado uma importante linha de crédito, disseram dealers.

* O PSI20 caiu 0,22 pct para 5.641,89 pontos, com 12 títulos em queda, sete em alta e um estável.

Negociaram-se 117,2 milhões de acções, ou 99 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* Na banca, o Millennium bcp BCP.lS caiu 2,24 pct para 0,131 euros, o Banco Espírito Santo recuou 2,11 pct para 1,39 euros e o Banif perdeu 3,81 pct para 0,278 euros, enquanto o BPI subiu 1,78 pct para 0,458 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca ganhou 0,97 pct.

* A liderar os ganhos, a Brisa disparou 6,9 pct para 2,48 euros, uma forte subida que "tem um pouco a ver com o que se passou ontem e com o facto da Brisa ter sido particularmente penalizada. Para além disso, a Brisa conseguiu ontem uma linha de crédito, o que é bom, sendo a taxa de juro implícita deverá ser razoável neste contexto", disse Fátima Frazão, do Banif.

"Com esta linha de crédito, os investidores assumem que há um menor risco da Brisa reduzir ou não pagar dividendos aos accionistas", explicou.

Ontem, a Brisa anunciou que a sua subsidiária Brisa Concessão Rodoviária (BCR), prorrogou até Outubro de 2014 o prazo de uma uma linha de financiamento de 600 ME.

Após o fecho de bolsa, o BCP anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga maior que o previsto de 72,7 pct para 59,4 ME nos nove meses de 2011, com o aumento das imparidades do crédito e devido ao 'haircut' da dívida soberana da Grécia.

O seu Chief Executive Officer (CEO) adiantou que o banco está a avaliar manifestações indicativas de interesse na aquisição da sua participação maioritária no polaco Bank Millennnium , que tem sido o seu principal motor de crescimento.

Já a Brisa anunciou que teve um lucro líquido de 107,7 ME entre Janeiro e Setembro de 2011, praticamente em linha com o previsto, com as receitas de portagem afectadas pela queda do tráfego devido à austeridade em Portugal.

* A Jerónimo Martins (JM) avançou uns ligeiros 0,08 pct para 12,11 euros, tendo, esta manhã, no âmbito do seu 'investor's day', anunciado que prevê um capex de 2.200 ME até 2014, estimando um crescimento de dois dígitos das suas vendas, com o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a crescer acima das vendas.

* Os principais índices europeus subiram entre 1,2 pct e 2,3 pct, a recuperar de dois dias de 'selloff' intenso, à excepção de Lisboa e Madrid, que encerarram em ligeira queda.

No entanto, os dealers realçaram que os investidores estão muito cautelosos dado que subsistem os receios que a população grega, cansada da austeridade, possa dizer 'não' a esse 'bailout' e empurre o país para um 'default' desorganizado, que agravaria a crise de dívida soberana.

"Isto é um 'rally' de alívio", disse Mike Lenhoff, da Brewin Dolphin.

"Boas notícias têm saído dos EUA, como os números melhores do que esperado do emprego no sector privado, mas a crise na zona euro ainda é um fardo para os mercados", acrescentou.

O Governo da Grécia anunciou, ontem, que decidiu levar a referendo o programa de ajuda externa no valor de 130 mil milhões de euros (ME) e que inclui um 'haircut' de 50 pct da sua dívida soberana.

Os investidores temem que o eventual chumbo do referendo grego leve a um 'default' da Grécia, a perdas ainda maiores para os bancos e a um contágio a outros países da Zona Euro, nomeadamente a Itália.

As atenções estão agora viradas para a reunião do Primeiro Ministro grego com os líderes europeus e o Fundo Monetário Internacional, à margem da Cimeira do G20, a decorrer em Cannes.

* As 'yields' das obrigações a 10 anos da periferia recuam a aliviar da forte subida de ontem, com destaque para a dívida italiana, que tocou no máximo de 6,4 pct.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas 13,49 pct de 13,6 pct ontem, num dia em que Portugal realiza um leilão de até 1.500 ME de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses.

Esta manhã, Portugal colocou 1.244 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3 meses, com a taxa média ponderada (TMP) a subir para um recorde desde que Portugal entrou no 'euro' nos 4,997 pct.

* O euro segue a ganhar 0,42 pct para 1,3769 dólares, a recuperar do mínimo de três semanas ontem registado.

* Em Wall Street, o Nasdaq sobe 0,51 pct e o Dow Jones ganha 1,06 pct, a beneficiar dos dados melhores do que esperado sobre a criação de postos de trabalho no sector privado.

O facto da Fed ter mantido as taxas de juro inalteradas e de ter avançado um 'outlook' económico mais cauteloso do que o esperado está, no entanto, a limitar os ganhos em Wall Street.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 ganha 0,92 pct para 110,44 dólares e o de crude CLc1 sobe 0,65 pct para 92,80 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima)