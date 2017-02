* Lucro penalizado 'haircut' dívida Grécia e imparidades crédito

* Rácio core Tier 1 pró-forma de 9,1 pct fim Set (Acrescenta mais informação e citações)

Por Elisabete Tavares

LISBOA , 2 Nov O lucro líquido do Millennium bcp teve uma queda homóloga de 72,7 pct nos nove meses de 2011, penalizado pelo provisionamento relativo a 21 pct de 'haircut' da dívida soberana da Grécia e um forte aumento de imparidades de crédito, anunciou o banco, que reforçou o core-Tier 1.

O maior banco privado português em activos adiantou que, entre Janeiro e Setembro de 2011, o lucro se fixou em 59,4 milhões de euros (ME, ligeiramente abaixo da média de 66 ME estimada por uma poll de analistas e contra 217,4 ME em igual período de 2010.

Nos nove meses do corrente ano, o Millennium bcp fez um provisionamento de 136,1 ME para fazer face a um 'haircut' de 21 pct da dívida soberana da Grécia, enquanto as imparidades de crédito aumentaram, em termos homólogos, 38,9 pct para 764 ME.

"(O lucro líquido) foi condicionado pelo provisionamento da dívida grega" afirmou o Chief Executive Officer (CEO), Carlos Santos Ferreira, em conferência de Imprensa.

Contudo, o Millennium bcp destacou que, nos nove meses de 2011, teve um "aumento expressivo das operações em África -- Angola e Moçambique -- que crescem 44,2 pct, atingindo um resultado líquido de 87 ME".

O polaco Bank Millennium -- maior subsidiária do BCP no exterior e que o banco português colocou à venda -- já tinha anunciado que o seu lucro líquido subiu 64 pct no terceiro trimestre de 2011 para 125 milhões de zlotyz, cerca de 28,6 ME.

JÁ CUMPRE META CORE-TIER 1, APESAR GRÉCIA

O CEO destacou que o "banco atingiu, no fim de Setembro, um rácio Core Tier 1 pró-forma de 9,1 pct antecipando-se às exigências regulatórias".

Este 'core-capital', que já inclui o impacto total da operação de 'liability management' e a imparidade para a dívida pública grega, compara com um 'core-Tier 1' de 5,6 pct há um ano atrás e de 8,5 pct em Junho último.

Os analistas já esperavam que a operação de troca de títulos por acções, concluída recentemente, reforçasse o core-Tier I em cerca de 60 pontos base (pb), posicionando bem o BCP para cumprir as metas mais exigentes para a banca portuguesa imposta no 'bailout' de Portugal -- 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

No âmbito das decisões do líderes europeus, que obrigam os bancos europeus a atingir um rácio core-Tier 1 de 9 pct em Junbho de 2012, as necessidades de capital identificadas para o Millennium bcp é de 2.361 ME, correspondendo 1.299 milhões de euros ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

Contudo, o banco já tinha anunciado que, após 30 de Junho de 2011 até agora, foram realizadas iniciativas que aumentam os fundos próprios -- core Tier 1 -- em mais de 600 ME, nomeadamente através de operações de troca, pelo que o verdadeiro reforço pretendido deverá ser deduzido para 1.750 ME.

"O BCP é o banco português que menores necessidades de capital em termos relativos, se considerarmos os activos totais de cada um dos bancos", disse Rui Coimbra, Investor Relations.

O BCP opera na Grécia e é o banco português com mais exposição à dívida grega que deverá ter um 'haircut' de 50 pct, dos 21 pct anteriormente previstos, se for implementado o acordo firmado pelos líderes dos países da zona euro, na semana passada, para tentar travar a crise de dívida na região.

Rui Coimbra referiu que as iniciativas do plano de capital do banco passam pela desalavancagem e a venda de activos não core, além da realização de parcerias estratégicas.

Carlos Santos Ferreira sublinhou que em relação à linha estatal de 12.000 ME para recapitalização da banca, o banco mantém a mesma posição: "disse que não era nossa intenção recorrer a ela no ano de 2011".

No entanto, salvaguardou que "todos os bancos devem estar a ponderar todos os meios para cumprir os requisitos" de capital, adiantando: "em termos pessoais, não me incomoda muito ter o Estado como accionista".

Sobre a eventuais fusões na banca portuguesa, afirmou: "a fusão em Portugal, neste momento, arrisca destruir valor, se for feita entre bancos com dimensão".

"É mais fácil fazer fusões em períodos de crescimento do que em períodos de recessão", alertou o CEO.

MARGEM FINANCEIRA SOBE

No conjunto dos noves meses deste ano, a margem financeira -- diferença entre os juros cobrados por empréstimos e os juros pagos em depósitos -- teve um aumento homólogo de 9,6 pct para 1.196,8 ME, contra a média de 1.207 ME prevista na Poll.

(O Millennium bcp teve uma) melhoria dos proveitos base: margem financeira sobe 9,6 pct e comissões bancárias sobem 3,1 pct", destacou o banco.

Os depósitos de clientes nos nove meses ficaram estáveis em 45.312 ME, enquanto o crédito a clientes caiu 4,3 pct para 73.379 ME.

O rácio de crédito vendico há mais de 90 dias situou-se em 4,3 pct devido ao contexto macroeconómico em Portugal e o rácio de cobertura fixou-se em 95,5 pct.

BCP ANALISA OFERTAS BANCO POLÓNIA

O BCP está a analisar as ofertas que recebeu para a compra da sua subsidiária polaca em Setembro último. Na altura, foram apontados como tendo interesse no Bank Millennium o francês BNP Paribas, o Banca Intesa e os polacos PKO e Pekao.

"O que estamos a fazer acerca da Polónia é avaliar manifestações indicativas que nos foram presentes em 19 de Setembro", disse o CEO do BCP.

"O processo tem vindo a correr como antecipámos que ele iria correr", sublinhou.

Sobre a situação na Grécia, o CEO disse ser cedo para comentar. (Editado por Sérgio Gonçalves e Filipa Cunha Lima)