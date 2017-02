LISBOA, 3 Nov O PSI20 inverteu para terreno positivo após uma abertura em queda, suportado nos ganhos da Portugal Telecom, EDP e Jerónimo Martins, numa sessão marcada pelo agravamento da crise de dívida soberana na zona euro, após a decisão de adiar a próxima tranche de ajuda à Grécia até ao referendo, segundo operadores.

* O PSI20 sobe 0,64 pct para 5.675,60 pontos, com nove títulos em alta, nove em queda e dois estáveis.

Negociaram-se 31,9 milhões de acções, ou 19 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* A Portugal Telecom soma 1,6 pct para 5,019 euros, após ter, esta manhã, divulgado resultados do terceiro trimestre melhores do que o previsto.

O lucro líquido da operadora foi de 105,6 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre de 2011, com a brasileira Oi a impulsionar as receitas e o EBITDA, compensando a fraqueza dos negócios domésticos devido à austeridade em Portugal.

* A EDP-Energias de Portugal avança 2,77 pct para 2,261 euros, a EDP Renováveis valoriza 2,18 pct para 4,222 euros e a Jerónimo Martins ganha 2,52 pct para 12,415 euros.

Ontem, no âmbito do seu 'investor's day', a retalhista anunciou que prevê um capex de 2.200 ME até 2014, estimando um crescimento de dois dígitos das suas vendas, com o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a crescer acima das vendas.

* Na banca, o Millennium bcp BCP.lS cede 3,05 pct para 0,127 euros, o Banco Espírito Santo recua 2,16 pct para 1,36 euros, o BPI cai 1,09 pct para 0,453 euros e o Banif perde 2,16 pct para 0,272 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 0,23 pct.

Ontem, após o fecho de bolsa, o BCP anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga maior que o previsto de 72,7 pct para 59,4 ME nos nove meses de 2011, com o aumento das imparidades do crédito e devido ao 'haircut' da dívida soberana da Grécia.

* A Brisa desliza 2,42 pct para 2,42 euros, após ter ontem dispardo mais de 6 pct, após ter assegurado uma importante linha de crédito.

A Brisa anunciou ontem um lucro líquido de 107,7 ME entre Janeiro e Setembro de 2011, praticamente em linha com o previsto, com as receitas de portagem afectadas pela queda do tráfego devido à austeridade em Portugal.

* Os principais índices europeus ganham entre 0,3 pct e 1,5 pct, a recuperar das quedas de cerca de 2 pct do início da sessão, devido a rumores de que uma eventual queda do Governo grego poderá evitar o polémico referendo proposto esta semana pelo primeiro-ministro grego.

"Parece que o referendo na Grécia poderá afinal não ir para a frente e talvez haja eleições", disse Darren Sinden, sales trader sénior da Silverwind Securities.

"Se houver uma alteração no Governo, a ideia de um referendo não deverá avançar e poderão aceitar o bailout", acrescentou.

Ontem, o presidente francês Nicolas Sarkozy e a canceler alemã Angela Merkel convocaram o primeiro-ministro grego George Papandreou para uma reunião de emergência, à margem da Cimeira do G20, em Cannes.

Os políticos gregos parecem estar dividos no apoio à proposta de Papandreou de um referendar o plano de ajuda externa acordado com a Europa, numa altura em que os mercados 'tremem' com os riscos em torno na permanência da Grécia no euro.

"É massiva a incerteza sobre se a Grécia irá sair do euro", referiu Andrea Williams, gestora de activos da Royal London Asset Management.

"Estamos a tentar evitar a exposição ao mercado doméstico europeu. Estamos preocupados com o crescimento da Europa, de qualquer maneira, mas agora será absolutamente terrível", acrescentou, explicando: "na verdade, estamos a tentar evitar qualquer coisa com demasiada exposição a Itália e Espanha".

As atenções dos investidores estão centradas na decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu (BCE), às 1245 TMG.

* Nos mercados de dívida pública, as yields da periferia voltam hoje a estar sob pressão altista, com os spreads entre as obrigações a 10 anos italianas e espanholas face às bunds alemãs a tocarem novos máximos da era do euro.

A taxa de juro das obrigações a 10 anos da Itália sobe para 6,36 pct de 6,22 pct ontem, as de Espanha estão em 5,6 pct versus 5,49 pct.

No mercado secundário português, a yield das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos está em 13,58 pct de 13,45 pct ontem.

* O euro segue a ganhar 0,31 pct para 1,3790 dólares, a recuperar do recente mínimo de três semanas.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,19 pct e os do Dow Jones ganham 0,33 pct, a fazer antever uma abertura em alta para Wall Street, com os investidores a aguardarem os dados sobre as encomendas de bens duradouros, em Setembro, e os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 0,06 pct para 109,38 dólares e o de crude CLc1 sobe 0,03 pct para 92,510dólares.

(Por Filipa Cunha Lima)