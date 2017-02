* Lucro líq. PT em 105,6 ME 3ro Tri2011, acima previsto

* Receitas e EBITDA suportados brasileira Oi

* Acções PT disparam 4 pct, superam ganhos pares (Acrescenta mais informação, comentários de analistas e cotação)

LISBOA , 3 Nov A Portugal Telecom (PT) teve um lucro líquido melhor do que o previsto de 105,6 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre de 2011, com a brasileira Oi a impulsionar as receitas e o EBITDA, compensando a fraqueza dos negócios domésticos devido à austeridade em Portugal, anunciou a PT.

Adiantou que, entre Julho e Setembro deste ano, as receitas operacionais tiveram um aumento homólogo de 83,5 pct para 1.747 ME, "refletindo o impacto da consolidação proporcional da Oi e da Contax". A contribuição dos activos no Brasil para as receitas foi superior os 53 pct.

O EBITDA-Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization, excluindo responsabilidades com reformas, cresceu 71,3 pct para 654,2 ME no terceiro trimestre do corrente ano, mas a margem EBITDA caiu 2,7 pontos percentuais para 37,4 pct.

A média de uma Poll de 10 analistas previa um lucro trimestral de 98 ME, receitas de 1.767,8 ME e um EBITDA de 622,1 ME.

"No geral, os números (da PT) no terceiro trimestre de 2011 ficaram ligeiramente acima do previsto, mas não alteram os desafios futuros: fraco ambiente macroeconómico continua a pesar nos negócios domésticos; e é ainda muito cedo para apostar numa recuperação da Oi no curto prazo"", referiu Ivón Leal, analista do BBVA, numa nota de research de hoje.

O país está sob um 'resgate' de 78.000 ME que tem levado a uma queda do consumo e menor rendimento disponível.

A 'maior telecom' portuguesa entrou no capital da Oi no início deste ano e, no segundo trimestre de 2011, passou a consolidar nos resultados os 25 pct que detém na brasileira -- líder das telecoms no Brasil.

No Brasil, a Oi já tinha anunciado os seus resultados do terceiro trimestre, tendo o seu lucro líquido descido para 426 milhões de reais (MR) de 538 ME um ano antes.

Às 1405 horas locais, tinham sido negociadas 1,4 milhões de acções da PT a subirem 4,52 pct para 5,161 euros, embora acumulem uma queda de 38 pct desde o início do ano.

As receitas em Portugal caíram 7,4 pct no trimestre para 731 ME com a TMN, número 1 das telecoms móveis em Portugal, muito afectada pela descida das tarifas de interligação, menores receitas de clientes e forte popularidade dos planos tribais.

No entanto, as receitas no segmento residencial aumentaram 5,4 pct para 171 ME, suportadas pelo desempenho das ofertas triple play do Meo, segundo a PT.

O número de acessos fixos de retalho no fixo cresceu 6,3 pct para 4.709 no final no terceiro trimestre de 2011 com o serviço Meo. Na TMN, o número de clientes subiu 0,5 pct para 7.354, ou seja, 20 mil novos clientes líquidos.

O EBITDA em Portugal caiu 4,6 pct no terceiro trimestre para 329,9 ME pressionado pela queda de 10,8 pct na TMN enquanto no fixo houve um aumento de 0,9 pct.

Nos nove meses de 2011, o lucro líquido da PT fixou-se em 333,5 ME, as receitas tiveram um aumento homólogo de 58 pct para 4.451,8 ME e o EBITDA cresceu 46,5 pct para 1.654 ME

"Excluindo estes efeitos (mais-valia da Vivo de 4,5 mil ME nos nove meses de 2010) o resultado líquido teria aumentado de 128 ME nos nove meses de 2010 para 333 ME", frisou a PT.

PT CAPAZ INVESTIR E ASSEGURAR COMPROMISSOS ACCIONISTAS

A PT adiantou que tem todas as suas maturidades e compromissos integralmente financiados até ao final de 2013, tendo "flexibilidade financeira para continuar a investir nos seus negócios, enquanto honra os compromissos com os seus accionistas".

A empresa fez, em Janeiro de 2011, a emissão de um Eurobond a 5 anos no montante de 600 ME e contratou, em Março e Abril de 2011, de uma nova linha de crédito, com oito bancos líderes internacionais, de 1.200 ME.

A PT terminou o mês de Setembro com uma dívida líquida ajustada de 6.314,5 ME, um montante que ajustou ao valor a receber da Telefonica -- 2.000 ME relativos à última tranche da venda de parte da Vivo -- e ao efeito fiscal relativo à transferência do fundo de pensões para o Estado.

Ajustando a estes factores e excluindo a consolidaçãoo proporcional da Oi e da Contax, a dívida líquida ajustada da PT ascendeu a 4.151 ME, disse no mesmo comunicado.

Este valor reflecte o pagamento de dividendos no valor de 1.118 ME em 3 de Junho de 2011, de 1,3 euros por acção.

"A posição de liquidez, excluindo a consolidação proporcional da Oi e da Contax e incluindo o valor das disponibilidades de caixa, papel comercial, linhas de crédito e o montante recebido da Telefonica a 31 de outubro de 2011, ascendeu a 5.524 ME em 30 de setembro de 2011", explicou. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)