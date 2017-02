LISBOA, 10 Nov As acções do Millennium bcp tombaram 8,2 pct para o mínimo histórico de 0,101 euros, contrariando a subida dos pares, com os investidores a anteciparem que o banco terá inevitavelmente de recorrer à linha de recapitalização do Estado, disseram dealers.

"O BCP continua a ser alvo da desconfiança do mercado, continua pressionado, alvo de muito short-selling, e com a possível entrada de capital público a ter um impacto negativo, apesar de, no longo-prazo, esta eventualidade ser até positiva para o banco, já que levará a um reforço dos rácios de capital", afirmou José Novo, trader da Orey iTrade.

Negociaram-se 99 milhões de acções do BCP a cairem 4,55 pct para 0,105 euros, contrariando a subida de 0,21 pct do índice PSI20 e a valorização de 0,8 pct do índice DJ Stoxx para o sector europeu.

Os dealers realçaram que o facto da acção estar a preços tão baixos, leva a que a variação percentual que lhe está implícita seja mais pronunciada.

Diogo Oliveira, operador do Best Trading, referiu que "o BCP é o banco português que não se mostrou preocupado com a eventual entrada do Estado no seu capital, ao contrário do BES e do BPI ".

"O mercado não vê nada com bons olhos a entrada do Estado no capital dos bancos. Esse é o factor que deverá estar a contribuir para estas quedas do BCP", acrescentou.

Uma outra operadora frisou que o BCP "continua a ser visto como um banco com fragilidades, necessita de uma injecção de capital e parece, cada vez mais, possível o recurso à linha de recapitalização, o que desagrada e afasta investidores".

A 'oil' angolana Sonangol é o maior accionista do Millennium bcp com cerca de 12 pct, sendo parceira no Millennium Angola.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), que impõe um corte do défice do país para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 e para 4,5 pct em 2012.

Este 'bailout' contém uma linha de recapitalização da banca nacional no montante de 12.000 ME e prevê uma linha de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida, obrigando que os rácios de core-Tier 1 subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

O Chief Executive Officer (CEO) do Millennium bcp disse, a 2 de Novembro, que o banco mantém a mesma posição e não tem intenção recorrer a ela no ano de 2011.

Os analistas já esperavam que a operação de troca de títulos por acções, concluída recentemente, reforçasse o core-Tier I em cerca de 60 pontos base (pb), posicionando bem o BCP para cumprir as metas mais exigentes para a banca portuguesa imposta no 'bailout' de Portugal -- 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

No âmbito das decisões dos líderes europeus, que obrigam os bancos europeus a atingir um rácio core-Tier 1 de 9 pct em Junbho de 2012, as necessidades de capital identificadas para o Millennium bcp é de 2.361 ME, correspondendo 1.299 milhões de euros ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a dívida soberana.

Contudo, o banco já tinha anunciado que, após 30 de Junho de 2011 até agora, foram realizadas iniciativas que aumentam os fundos próprios -- core Tier 1 -- em mais de 600 ME, nomeadamente através de operações de troca, pelo que o verdadeiro reforço pretendido deverá ser deduzido para 1.750 ME.

