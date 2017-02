(Acrescenta comentários de analistas, gráficos e background. Actualiza cotação Galp)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 11 Nov A Galp Energia vendeu 30 pct da sua subsidiária Petrogal Brasil à China Petrochemical Corp (Sinopec) por 4.800 milhões de dólares (MD), ou 3.500 milhões de euros (ME), um valor desapontante que avalia aqueles activos brasileiros abaixo do estimado, segundo analistas.

O valor da aquisição inclui um empréstimo obrigaccionista de 390 MD, ou cerca de 286 ME, da Sinopec, que representa o reembolso de 30 pct dos empréstimos de um total de 1.300 MD concedidos pela Galp.

Esta manhã, a Galp adiantou que o acordo com a Sinopec avalia os seus activos no Brasil num 'enterprise value' de 12.500 MD, ou 9.200 ME.

"Os valores implícitos do negócio são desapontantes porque avaliam em 3,9 dólares por barril o que a Galp tem no Brasil, o que compara defavoravelmente com os 5,6-5,8 dólares por barril implícitos num 'deal' semelhante com a Repsol ", salientou Pedro Pintassilgo, gestor de fundos da F&C.

No final do ano passado, a Sinopec adquiriu 40 pct dos activos da Repsol no Brasil por 7.110 MD.

"Este foi um primeiro choque", frisou, referindo-se à forte queda das acções da Galp em bolsa.

Às 1413 horas locais, tinham sido negociadas 7,1 milhões de acções da Galp, a deslizarem 10 pct para 13,43 euros.

"O nosso preço alvo (para a Galp) subentende uma avaliação dos seus activos brasileiros em 15.700 MD, acima do 'enterprise value' de 12.500 MD implícito no acordo", referiram os analistas do Goldman Sachs.

"Presumimos que a Sinopec só tenha pago os recursos comerciais no bloco BM-S-11 (Lara, Cernambi e Iara), o que se traduziria num valor de 8,1 dólares por barril, mas nós acreditamos também haver valor nos activos menos explorados nos blocos BM-S-21 e BM-S-24", frisaram.

Estes analistas avaliam os activos brasileiros da Galp extra BS-M-11 em 4.600 MD.

A Galp tinha anunciado a intenção de concluir, em Novembro, um aumento de capital da sua subsidiária no Brasil, prevendo um encaixe mínimo de 2.000 ME, com o intuito de fortalecer a sua estrutura de capitais e cortar o rácio 'net debt-to-equity' para menos de metade face aos 105 pct no final de 2010.

Em Setembro de 2011, a dívida líquida da Galp ascendia a 3.378 ME, face a 3.224 ME no final de Junho último, o que se traduz num rácio 'net debt to equity' de 114 pct.

A empresa tem em curso um forte plano de investimentos na conversão das suas refinarias, com um capex previsto de entre 1.200 ME e 1.500 ME este ano e um valor acumulado de 3.500 ME até 2015, prevendo o Chief Executive Officer (CEO) da Galp que estes investimentos comecem a gerar 'cash flow' para financiar o crescimento, após 2011.

Para o analista do Santander Jason Kenney, "a Sinopec está a entrar na Galp para uma muito grande exposição a recursos, mas não está a pagar a avaliação comercial que estavamos à espera de ver na base de activos brasileiros da Galp".

"Se não consegues tirar o valor dos activos numa transação comercial, as pessoas começam a questionar o valor da base de activos 'underlying'", realçou.

Em comunicado, a Galp sublinhou que este aumento de capital "fortalece significativamente a estrutura de capital da Galp Energia, enquanto assegura o financiamento integral da expansão e desenvolvimento futuros das suas actividades de upstream no Brasil".

A Galp referiu que, na sequência desta operação de aumento de capital, mantém o controlo da sua subsidiária brasileira com uma participação de 70 pct, ficando a Sinopec com os restantes 30 pct.

A Sinopec é a principal refinadora da Ásia e a segunda maior produtora de petróleo da China, operando a maioria dos seus projectos atravás da cotada China Petroleum and Chemical Corp, ou Sinopec Corp .