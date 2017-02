* Previsões para Portugal positivas mas período difícil até "meados" 2012

* Governo Portugal dita regras acesso fundo recapitalização banca

Por Daniel Alvarenga

LISBOA, 11 Nov Portugal vai cumprir com as metas do défice público impostas no 'bailout' para 2011 e 2012, embora tenha de adoptar medidas adicionais para atingir o objectivo de 2013, ano em que o défice voltará a alcançar os 3 pct do Produto Interno Bruto (PIB) do Pacto de Estabilidade, disse o presidente da Comissão Europeia.

"A Comissão Europeia considera que, com base nos dados disponíveis, Portugal vai cumprir (as metas do défice público) este ano e em 2012", disse José Manuel Durão Barroso aos jornalistas, à margem de uma conferência.

Hoje, o governo de centro-direita viu o seu Orçamento de Estado para 2012 ser aprovado, na generalidade, no Parlamento, tendo luz verde para reforçar a austeridade visando, nos termos do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME), cortar o défice público para 4,5 pct em 2012, face aos 5,9 pct em 2011 e aos 9,8 pct em 2010, tendo como 'target' os 3 pct em 2013.

"É concerteza inevitável que Portugal verá ainda a necessidade de fazer algumas mudanças para cumprir com objectivo de 2013. Tal como em relação à maior parte dos países, exprimimos ainda a necessidade de haver provavelmente medidas adicionais", acrescentou Durão Barroso.

"É inevitável um período difícil. A previsão divulgada ontem pela União Europeia mostra que poderá haver já em 2013 crescimento positivo para a economia portuguesa. Até meados do ano que vem a situação será, sem dúvida, negativa", afirmou Barroso.

A Comissão Europeia anunciou que prevê que o PIB português caia 3 pct em 2012, a maior contracção da zona euro, e que volte a crescer em 2013, expandindo 1,1 pct.

"Este ajustamento é absolutamente inevitável, com ou sem euro, com ou sem programa de ajustamento. Se não houvesse a União Europeia e o programa que estamos neste momento a desenvolver, então a situação poderia seria verdadeiramente catastrófica, não haveria financiamento para Portugal", sublinhou.

"É sem dúvida um programa muito difícil mas a alternativa seria um desastre", disse, referindo que se fosse esse o caso, o Estado português seria incapaz de pagar educação, saúde e funcionários públicos.

"Aí a questão não seria reduzir os salários, seria simplesmente não ter dinheiro para pagar o funcionamento do Estado", rematou.

ESTADO PORTUGUÊS DITA REGRAS ACESSO FUNDO CAPITALIZAÇÃO BANCA

O presidente da comissão europeia referiu que caberá ao Estado português determinar os critérios de acesso ao fundo de 12.000 ME, incluído no pacote de ajuda a Portugal e reservado à recapitalizaçao da banca.

"A questão de como poderá ser utilizado esse fundo (de capitalização da banca), que parece que é o que preocupa aos bancos, é matéria de decisão portuguesa, do Ministério das Finanças, do Governo português".

No âmbito das decisões dos líderes europeus, que obrigam os bancos europeus a atingir um rácio core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, as necessidades de capital identificadas pelo Banco de Portugal para a banca portuguesa é da ordem dos 7.800 milhões de euros (ME).

Os termos do 'bailout' impõem maiores exigências quanto ao capital dos bancos portugueses, obrigando-os a atingir um rácio core-Tier 1 de 9 pct no fim de 2011 e de 10 pct no final de 2012.

"Ninguém obriga os bancos portugueses a recorrerem a esse fundo. É uma possibilidade, é uma oferta que lhes é feita. Se pudesse, era talvez melhor não utilizarem. Se conseguirem através dos próprios accionistas a recapitalização não será necessário recorrerem ao fundo", afirmou. (Editado por Sérgio Gonçalves)