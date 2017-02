(Altera título, lead e acrescenta citações)

Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA , 16 Nov Portugal passou com sucesso a segunda avaliação ao cumprimento das medidas do 'bailout' da UE e do FMI, e a 'troika' está "muito satisfeita", mas urgiu o país a executar reformas estruturais e a não usar receitas extraordinárias para cortar o défice público de 2012, segundo os 'chefes' da missão.

"No geral, estamos muito satisfeitos com a segunda avaliação, em particular com a determinação do Governo em implementar o programa", disse Juergen Kroeger, representante da Comissão Europeia (CE) na missão da 'troika' a Portugal, em conferência de Imprensa.

O país vai poder assim receber a terceira tranche do 'bailout', no montante total de 8.000 ME, dos quais 5.300 ME serão provenientes da União Europeia e os restantes 2.700 do Fundo Monetário Internacional.

Esta é a segunda avaliação do programa do 'resgate' financeiro de 78.000 milhões de euros (ME) de Portugal, a decorrer desde o passado dia 7 de Novembro, tendo o país passado também o primeiro 'teste', em Agosto último.

Este resgate externo impõe medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct no próximo ano.

"O cumprimento escrupuloso e atempado das nossas obrigações no quadro do programa é a única maneira de estabelecermos a nossa credibilidade", disse o ministro das Finanças.

Vitor Gaspar congratulou-se com facto de "todos os critérios quantitativos, limites estabelecidos para o défice orçamental e dívida pública, em Setembro, terem sido cumpridos".

Lembrou que em 2011 se verificou um "desvio significativo" na execução do Orçamento, ditando a necessidade de o colmatar através de receitas extraordinárias oriundas da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

"O que verificámos é que existe um desvio em 2011 (...) que é considerável e o mais importante é que implica a necessidade de um esforço ajustamento orçamental em 2012 que é superior ao previsto no programa para permitir cumprir os limites para o défice", disse o ministro das Finanças.

Explicou que "é necessário um esforço adicional porque no programa estava previsto um esforço de 3 pontos percentuais (pp) do PIB, que foi praticamente duplicado para seis pp, avisando: "2012 é um ano pivot".

Poul Thomsen, representante do FMI na 'troika', destacou que "o aspecto chave é que o Governo está a fazer um esforço ousado e forte para recuperar o atraso".

Juergen Kroeger, representante da Comissão Europeia (CE) na missão da 'troika' a Portugal, afirmou que recorrer a medidas 'one-off' para atingir a meta do défice público em 2011 "não é satisfatório" e não deve voltar a ocorrer.

O ministro das Finanças já tinha dito antes que aquela transferência dos fundos de pensões "tem um caracter extraordinário" e apenas se utilizará em 2011, tendo Portugal que fazer o ajustamento para corrigir as suas finanças públicas baseado "em medidas permanentes e estruturais".

"Seria um erro considerar que a possibilidade de tomar medidas extraordinárias poderia servir de pretexto para adiar o esforço estrutural necessário. Seguir deliberadamente uma estratégia desse tipo seria votar o nossos esforços ao insucesso", vincou Vitor Gaspar.

Rasmus Ruffer, representante do BCE na 'troika', realçou que a banca de Portugal "não está no coração" do problema de Portugal, embora tenha de enfrentar tensões no actual ajustamento, tendo de fazer uma desalavancagem ordeira e reforçar os 'buffers' de capital.

"Desalavancar é importante, mas é também importante que a desalavancagem não seja tão rápida que não permita o 'oxigénio' suficiente para a economia. Até agora não há um grande problema", referiu Poul Thomsen.

REFORMAS ESTRUTURAIS CRUCIAIS

Os representantes da 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- alertaram que as reformas estruturais previstas, como flexibilização do mercado laboral, são cruciais para Portugal relançar o crescimento potencial da economia.

"Se Portugal não implementar reformas estruturais, o programa falhará", afirmou Poul Thomsen.

"Olhando em frente, as reformas estruturais serão decisivas para o sucesso do programa e sem elas Portugal não melhorará as perspectivas de crescimento", disse Juergen Kroeger, reconhecendo que o país tem um problema de competitividade.

Carlos Moedas, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, frisou que Portugal avançou "significativamente" nas reformas estruturais, nomeadamente nas áreas da "concorrência, habitação, justiça, saúde e mercado de trabalho".

Apesar das medidas recessivas do 'bailout', os economistas prevêm que em 2011 a economia portuguesa não tenha uma queda tão pronunciada como a contracção de 1,9 pct estimada pelo Executivo.

Contudo, o Governo aponta para uma contracção da economia portuguesa até 2,8 pct em 2012, que será a pior recessão em três décadas, devido ao agravar da austeridade imposta no 'bailout', prevendo que a economia volte a crescer em 2013.

Vitor Gaspar destacou que, "num contexto de um exigente ajustamento orcamental e de crise sistémica declarada na área do euro, é fundamental assegurar o retorno da economia portuguesa a uma trajectoria de crescimento".

"A introdução de reformas estruturais profundas é um eixo central da estratégia do Governo, nesta vertente iremos além do que está previsto no programa", disse o ministro das Finanças.

Afirmou que à medida que um registo de cumprimento de resultados comece a estar bem documentado torna-se mais fácil comunicar qual a estratégia de ajustamentos a prazo e então será possivel efectivamente Portugal voltar aos mercados no final de 2013.

"Para este processo ser bem sucdedido seria uma ocntribuição muito forte uma melhoria da componente sistémica da envolvente europeia. Seria muito importante a resposta que a Europa poderia dar", acrescentou o ministro das Finanças.

As 'yields' da dívida soberana de Itália a 10 anos têm subido acima dos 7 pct e até países considerados 'core' da moeda única, como França e Bélgica, têm visto os prémios de 'yields' versus o Bund alemão aumentar para novos máximos da era do euro, pois a mudança do Governo italiano não conseguiu conter a crise das dívidas soberanas na Europa.

Vitor Gaspar frisou que, como esta crise é sistémica e relevante na área euro, exige uma resposta europeia, sublinhando que há que executar as decisões que já foram tomadas e que a necessidade de uma "abordagem global e completa" é reconhecida ao nível mais alto europeu. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado por Elisabete Tavares)