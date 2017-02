LISBOA, 18 Nov O PSI20 segue em queda, com a descida da Galp Energia a levar o índice para o mínimo desde 2003, acompanhando os pares europeus que também seguem no 'vermelho' devido ao aumento dos receios de uma escalada da crise de dívidas soberanas na zona euro, segundo operadores.

* Os principais índices na Europa seguem a oscilar entre quedas de 0,09 pct e 1,04 pct, com a excepção de Milão que sobe 0,24 pct.

As 'yields' de dívida de Itália e Espanha seguem a descer após compras por parte do Banco Central Europeu (BCE).

"O focus mudou da periferia para o 'core' da Europa. Itália está em questão. França está em questão", disse Daniel McCormack, estrategista na Macquarie.

Ontem, Espanha pagou um valor não visto nos últimos 14 anos no leilão de dívida a 10 anos e o seu 'spread' de dívida a 10 anos sobre o 'Bund' alemão atingiu o máximo da era do euro. Em França, também disparam os custos de financiamento do país.

A subida das 'yields' de dívida soberana no mercado secundário mostra as dúvidas dos investidores acerca da capacidade da Europa resolver a sua crise de dívida soberana, com as alterações na liderança política na Grécia e em Itália a não acalmar os piores receios.

* O PSI20 segue a descer 0,23 pct para 5.428,12 pontos com oito subidas, dois títulos inalterados e 10 a descer, tendo-se negociado 47 milhões de acções ou 25,4 milhões de euros .

* A Galp desliza 2,5 pct para 12,07 euros a descer mais do que o índice DJ Stoxx para as 'oil&gas'. As acções da petrolífera portuguesa têm estado pressionadas após o anúncio da venda de parte da sua subisiária no Brasil por um valor inferior ao previsto, levando analistas a baixar as suas avaliações.

O Chief Executive Officer (CEO) da Galp, Manuel Ferreira de Oliveira, disse hoje que a italiana ENI está decidida a vender os 33,3 pct que detém na 'oil' portuguesa.

* A Brisa recua 0,39 pct para 2,32 euros no dia em que realiza o seu 'Investors Day'.

A maior concessionária de auto-estradas em Portugal anunciou hoje as suas perspectivas para 2012, prevendo que as receitas tenham uma queda homóloga de 1 pct, devido à queda estimada de 6 pct do tráfego. No entanto, apesar da austeridade em Portugal, a empresa mantém a sua política de um dividendo de 0,31 euros por acção até 2013.

* Na banca, o Millennium bcp sobe 1,77 pct para 0,115 euros, o BES desce 0,41 pct para 1,227 euros e o Banco BPI desliza 0,47 pct para 0,427 euros.

* A EDP-Energias de Portugal cai 0,04 pct para 2,31 euros.

* A Portugal Telecom soma 0,17 pct para 4,83 euros e a Jerónimo Martins avança 0,2 pct para 12,84 euros.

* Nos Estados Unidos, os futuros do Nasdaq somam 0,21 pct e os do Dow Jones avançam 0,25 pct.

* O contrato do barril de brent de Janeiro soma 1,02 pct para 109,32 dólares e o de crude para Dezembro valoriza 0,31 pct para 99,13 dólares.

* O euro segue a ganhar 0,43 pct para 1,3518 dólares.

(Por Elisabete Tavares; Editado Por Patrícia Vicente Rua)