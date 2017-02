* Brisa estima queda 1 pct receitas 2012 vs 2011

* Política dividendos mantém-se 0,31 euros/acção até 2013

* Brisa lança programa cortes custos próximos 2-3 anos

* Acções sobem 2,4 pct para 2,385 euros (Acrescenta mais informação, comentários de analistas e cotação)

Por Elisabete Tavares

LISBOA , 18 Nov A Brisa-Auto-Estradas de Portugal prevê que as suas receitas vão ter uma queda homóloga de um pct em 2012, com a descida de 6 pct do tráfego, devido à austeridade imposta pelo 'bailout' de Portugal, a ofuscar o aumento das tarifas e o impacto positivo da introdução de portagens nas SCUT, anunciou a empresa.

Adiantou, numa apresentação no âmbito do seu 'Investors Day', que estima manter o seu cash-flow este ano e no próximo em linha com o de 2010, em cerca de 345 milhões de euros (ME), mantendo a sua política de um dividendo de 0,31 euros por acção até 2013.

"Em 2012, a Brisa espera uma redução de um pct nas receitas, em resultado da recessão económica. O tráfego deverá decrescer 6 pct, no entanto, será parcialmente compensado pelo impacto positivo de um pct proveniente das SCUTs e pelo acréscimo de 4 pct nas tarifas de portagem", afirmou a Brisa.

As receitas da Brisa têm estado pressionadas pela queda do tráfego devido à austeridade em Portugal. A empresa passou a estar mais exposta ao mercado português depois de ter vendido a posição na brasileira CCR em 2010.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional que impõe medidas de austeridade para o país cortar o seu défice público para 5,9 pct em 2011, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct em 2012.

Estas medidas, que incluem fortes aumentos de impostos, deverão levar a economia portuguesa a contrair 1,9 pct este ano e 2,8 pct em 2012.

Para compensar os efeitos negativos da recessão económica, a maior concessionária de auto-estradas em Portugal acrescentou que vai lançar um programa de corte de custos para os próximos 2-3 anos, que gerará poupanças anuais de cerca de 45 ME a partir de 2014, sendo que a poupança em 2012 ascenderá a 35 ME.

Assim, os custos operacionais são vistos a descer 3 pct "para além de uma redução de 10 ME na redução das vendas de equipamentos de portagem".

"Em termos de receitas, estão praticamente em linha com as nossas estimativas, os custos operacionais deverão ter um comportamento melhor que as nossas estimativas. Em suma, as nossas estimativas ainda que devam registar ajustes, estes não são relevantes", referiu António Seladas, analista do Millennium investment banking, numa nota de hoje.

Apesar da recessão económica em Portugal, a Brisa "reafirma política de dividendos, mantendo um dividendo 31 cêntimos por acção". "Os recursos financeiros da Brisa permitem à empresa satisfazer os interesses de credores e accionistas", explicou a Brisa.

"A empresa refinanciou a sua dívida de curto prazo através da extensão das maturidades. Com o recente programa de prorrogação do prazo de tomada firme de Programas de Papel Comercial no montante de 600 ME a empresa garante uma liquidez sólida", adiantou.

Na sequência dos anúncios da Brisa no seu 'Investors Day', as acções da empresa valorizam 2,40 pct para 2,385 euros, suplantando a subida de 0,37 pct do índice PSI20, e em contraciclo com as pares europeias.

Desde o início do ano, a Brisa perdeu mais de metade do seu valor em Bolsa, dada a perspectiva de novas quedas do tráfego rodoviário em Portugal e ao aumento dos custos de financiamento, devido à crise das dívidas soberanas na zona euro.

CAPEX REVISTO, BRISA OLHA PRIVATIZAÇÃO ANA

Além do programa de corte de custos previsto, a Brisa também anunciou que o seu "capex deverá decrescer 30 ME face à anterior perspectiva de 95 ME e 20 ME abaixo das estimativas de 85 ME para o final de 2011".

Sublinhou que o "único investimento relevante a ser acompanhado pela Brisa é a privatização da ANA", ainda sem data marcada.

"Apesar de localizada em Portugal, a ANA é um activo em crescimento com uma considerável exposição internacional. Dada a localização no mercado doméstico e estando no sector de infraestruturas de transporte a Brisa terá uma posição competitiva no processo de privatização", frisou a Brisa.

No âmbito do 'bailout', o Governo congelou projectos que estavam no 'radar' da Brisa, como o novo aeroporto de Lisboa e a rede ferroviária de alta velocidade -- TGV --, e está a rever todas as parcerias público-privadas. (Editado por Patrícia Vicente Rua)