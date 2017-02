Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 22 Nov O Orçamento de Estado (OE) para 2012 é realista nas medidas para cumprir as difíceis metas orçamentais, mas a sua enorme exigência retira margem de manobra à imprescindível política de austeridade, disse o secretário de Estado do Orçamento.

Realçou que "Portugal está no centro da crise sistémica da área do euro", que apanhou o país numa situação de desequilíbrios macro acumulados há mais de uma década, com uma despesa muito superior à produção e que foi coberta com endividamento externo, ditando a necessidade de um forte ajustamento que já "era inevitável".

Luís Morais Sarmento frisou: "neste quadro, o Orçamento de Estado (OE para 2012) é de enorme exigência para todos nós e para o país, temos projecções de receita e de despesa realistas".

"Este é um orçamento que é realista, mas não apresenta folgas que permitam veleidades, que permitam alterações das nossas políticas, que não sejam compensadas de uma ou outra forma", afirmou Morais Sarmento na Sétima Conferência Anual da Ordem dos Economistas, com o tema 'O OE em análise'.

O resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), no montante de 78.000 milhões de euros (ME), impõe que Portugal tome medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct no próximo ano.

No entanto, em 2011 verificou-se um desvio significativo na execução do Orçamento, obrigando o Governo a colmatá-lo com receitas extraordinárias oriundas da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

Assim, o verdadeiro esforço de redução do défice em 2012 vai ser muito forte, até porque no próximo ano não haverá recurso a medidas extraordinárias do lado da receita.

"A totalidade do ajustamento que temos de realizar em 2012 é de cerca de 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto Interno Bruto (PIB) é de uma enorme exigência. Pelo lado da despesa 3,5 pp do PIB e do lado da receita 1,7 pp do PIB", afirmou Morais Sarmento.

O Executivo projecta para 2012 um saldo primário positivo, "o que não acontece desde 1999", uma variação do saldo estrutural em 4,4 pp, com o ajustamento a ser feito em dois-terços com redução de despesa e em apenas um-terço com aumento de receita, e com a despesa primária a retomar o nível de 2008.

Explicou que "hoje, o peso dos juros é muito grande" e daí Portugal ter de tomar medidas de redução da despesa primária, que deviam ter sido tomadas há muitos anos atrás.

Morais Sarmento vincou que Portugal está "numa situação de emergência nacional ditada pela interrupcão do financiamento durante o ano de 2011", que levou ao pedido de 'bailout'.

"Não é possivel fazer todo o ajustamento do lado da despesa porque as medidas do lado da despesa demoram tempo a fazer efeito, por isso houve medidas de emergência (do lado da receita)", referiu o secretário de Estado.

Morais Sarmento afirmou que não haverá um processo de consolidação sustentável se não houver crescimento económico, mas alertou que "o crescimento não é coisa que seja decretada pelo Governo" e que uma política expansionista, pelo contrário, agravaria ainda mais o quadro actual.

"Falou-se que este OE não era amigo do crescimento, mas podemos imaginar a situação que teríamos se as decisões de redução de despesa primária não fossem tomadas: não teríamos talvez acesso aos 78.000 ME", disse.

Ontem, o ministro das Finanças, Vitor Gaspar, referiu que a economia portuguesa deverá ter uma contracção de 1,6 pct em 2011, inferior à queda de 1,9 pct prevista no OE para 2012, mas a recessão deverá ser um pouco mais 'cavada' no próximo ano com o PIB a contrair-se 3 pct versus a anterior previsão de uma descida de 2,8 pct.

Portugal passou com sucesso a segunda avaliação ao cumprimento das medidas do 'bailout' da UE e do FMI, e a 'troika' está "muito satisfeita", mas urgiu o país a executar reformas estruturais que o Governo se comprometeu para aumentar o crescimento potencial da economia.

As 'yields' de Itália a 10 anos têm estado perto ou acima de 7 pct, as de Espanha superam os 6 pct e até países considerados 'core' da moeda única, como França e Bélgica, têm visto os prémios de 'yields' versus o Bund alemão aumentar para máximos da era do euro, pois as mudanças de Governo em Itália e Espanha não contiveram a crise das dívidas soberanas na Europa. (Editado por Filipa Cunha Lima)