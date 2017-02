LISBOA, 23 Nov A greve geral de trabalhadores convocada para amanhã não deverá afectar o funcionamento das duas refinarias da Galp Energia, responsáveis por refinar a quase totalidade do petróleo consumido em Portugal, segundo os sindicatos e a Galp.

A maior refinaria da Galp está localizada em Sines, com uma produção de 220.000 barris por dia, enquanto a de Matosinhos refina cerca de 110.000 barris diários.

Hélder Guerreiro, coordenador da comissão de trabalhadores da refinaria de Sines, afirmou que a refinaria de Sines não deverá ter uma paralização e realçou que "o feriado municipal amanhã em Sines vai dificultar a participação na Greve Geral".

"Esperamos uma forte adesão por parte dos trabalhadores mas a refinaria (de Matosinhos) não deverá parar e não deverá haver um impacto no abastecimento, já que se trata de de uma paralisação de apenas um dia", disse à Reuters João Santos, dirigente do Sinorquifa-Sindicato dos Trabalhadores da Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás do Norte.

"Uma operação, com a dimensão da da Galp, tem uma grande capacidade de armazenagem, logo o abastecimento não é colocado em causa em apenas 24 horas", frisou.

Fonte oficial da Galp adiantou que "foram tomadas todas as medidas para que os efeitos da greve se façam sentir o mínimo possível junto dos seus clientes".

As duas maiores centrais sindicais de Portugal -- CGTP-IN e UGT -- convocaram uma greve geral de trabalhadores para amanhã para protestar contra as medidas de austeridade do Governo.

O Orçamento do Estado (OE) para 2012 prevê que o país tenha, em 2012, a mais grave recessão económica em três décadas devido ao reforço das medidas de austeridade para o país cumprir as metas do défice público fixadas no 'bailout' da UE/FMI, num contexto de desaceleração da economia global.

Neste OE 2012, o Governo mantém o compromisso, firmado no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), que Portugal cortará o défice para 4,5 pct do PIB em 2012, contra os 5,9 pct de 2011 e os 9,8 pct de 2010.

A CGTP-Intersindical, afecta ao Partido Comunista Português (PCP), e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), afecta ao Partido Socialista (PS), integram mais de 90 pct dos trabalhadores sindicalizados de Portugal.

A última greve geral em Portugal ocorreu em Novembro de 2010, que teve uma adesão superior a 60 pct, segundo os sindicatos. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)