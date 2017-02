(Acrescenta comentário Rabo Bank)

Por Sergio Goncalves e Patricia Rua

LISBOA, 24 Nov A Fitch cortou o 'rating' de Portugal para a categoria de 'lixo' dados os grandes desequilíbrios orçamentais, elevado endividamento em todos os sectores e o adverso 'outlook' macroeconómico, anunciou esta agência de notação de risco.

A Fitch cortou o 'rating' de longo prazo de Portugal para 'BB+' de 'BBB-', um 'notch' acima do Ba2 da Moody's. A Standard & Poor's (S&P) ainda mantém Portugal em 'investment grade'.

Aquela agência de 'rating' realçou o forte compromisso do Governo com as medidas do 'bailout' da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), prevendo que Portugal cumpra as metas de 5,9 pct do PIB para o défice público em 2011, lançando mão de receitas 'one-off', e de 4,5 pct para o défice de 2012.

Apesar do Orçamento de 2012 estar bem desenhado, ter pressupostos de evolução do PIB razoáveis e conter significativas reduções de despesa, alcançar o objectivo do défice público no próximo ano contém riscos, segundo a Fitch.

"O risco de derrapagem -- seja por degradação macroeconómica ou insuficiente controlo de despesa -- é grande", alertou.

Destacou que o Sector Empresarial do Estado (SEE) é outra fonte de risco e vê a crise da dívida soberana constituir um risco para o sector bancário português.

O Governo não fez um comentário oficial acerca do corte de rating, que aconteceu no dia em que Portugal enfrenta uma greve geral dos trabalhadores contra as medidas de austeridade para o país corrigir a sua grave situação orçamental.

O corte do 'rating' de Portugal provocou uma subida das 'yields' das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos para os 13,82 pct face aos 12,78 pct, tendo o 'spread' de 'yields' face ao Bund alemão alargado cerca de 100 pontos base (pb) para 1.173 pb.

A Fitch adiantou que a economia de Portugal deverá contrair-se 3 pct em 2012, dada a deterioração do 'outlook' da economia europeia, prevendo que as reformas estruturais previstas no 'bailout' melhorem a posição competitiva de Portugal a longo prazo. O Governo prevê uma recessão económica também de 3 pct em 2012 face à contracção de 1,6 pct estimada para 2011.

Filipe Garcia, economista da Informação de Mercados Financeiros, no Porto, destacou que, dado que Portugal já está envolvido numa intervenção externa, não há alterações às condições de financiamento do Estado ou das empresas públicas.

"Onde (este downgrade) tem impacto é nas outras empresas, por exemplo os bancos e outros emitentes, como a EDP ou a Brisa, que sofrem grande influência do rating do país, e deixam estas empresas num cenário mais difícil", referiu este economista.

Destacou que "há ainda outro impacto, do qual se fala pouco, que tem a ver com a imagem internacional dos agentes económicos portugueses enquanto credores e que são vistos como entidades com maiores riscos".

O Rabo Bank, num comentário escrito por email, referiu que este corte de 'rating' da Fitch "sublinha os crescentes riscos de 'downgrades' sistémicos -- i.e com todas as notações de risco sob pressão devido à deterioração dos fundamentais induzidos pela crise, em vez de desenvolvimentos com base em cada país individualmente".

"Os recentes alertas sobre o rating de 'AAA' de França pela Moody's e pela Fitch são claramente um sintoma disto", acrescentou o Rabo Bank.

O Governo de centro direita, que tomou posse há cinco meses, tem reiterado que é crucial que Portugal cumpra as exigentes medidas e metas do 'bailout', visando reganhar a confiança dos parceiros e investidores externos para voltar a financiar-se no mercados internacionais em 2013.

"Se há uma notícia negativa, que é o corte do rating, há este aspecto positivo que nos deixa a esperança de que a partir de 2013, Portugal estará numa posição menos desfavorável para enfrentar este contexto, que também é adverso a nível internacional", referiu o economista Miguel Frasquilho, deputado do Partido Social Democrata (PSD).

A Fitch vincou que, nos próximos dois anos, a recessão económica em Portugal torna mais desafiante a redução do défice de Portugal e terá um "impacto negativo da qualidade dos activos dos bancos".

"A crise da dívida soberana coloca significativos riscos ao sistema bancário, que empresta a um dos sectores privados mais endividados da Europa e é altamente dependente do financiamento 'wholesale', cujo acesso está agora vedado", afirmou a Fitch.

Adiantou que a recapitalização dos bancos portugueses e o aumento do recurso a financiamento junto do Banco Central Europeu (BCE) será "necessário e providenciado".

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 milhões de euros (ME) até 2013, contém uma linha pública de 12.000 ME a que os bancos privados portugueses podem aceder, caso não consigam reforçar os seus capitais atrávés de meios próprios e/ou de mercado.

Segundo os termos deste'resgate', a banca portuguesa tem de alcançar um rácio Core-Tier 1 de 9,0 pct no final de 2011, meta que os maiores bancos ou já cumprem ou estão em vias de cumprir, mas 'aperta' a exigência daquele rácio para 10 pct no fim de 2012.

Também como consequência dos avisos da Fitch, as acções dos maiores bancos portugueses cotados são dos mais penalizados na Europa, estando o Millennium bcp a cair 9,42 pct, o BPI a descer 7,33 pct e o Banco Espírito Santo a corrigir 3,78 pct. O índice DJ Stoxx para banca ganha 0,93 pct. (Por Sérgio Gonçalves e Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)