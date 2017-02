LISBOA, 24 Nov O PSI20 inverteu para terreno negativo, após testar uma recuperação do mínimo de oito anos tocado ontem, pressionado pelo corte do 'rating' de Portugal para 'lixo' por parte da Fitch, que fez também disparar as 'yields da dívida soberana portuguesa, segundo operadores.

Esta manhã, a Fitch cortou o 'rating' de Portugal para a categoria de 'lixo' dados os grandes desequilíbrios orçamentais, elevado endividamento em todos os sectores e o adverso 'outlook' macroeconómico.

Os analistas do Rabo Bank referiram que "a deterioração do 'outlook' regional ajudou a este 'downgrade', o que realça os riscos crescentes de downgrades sistémicos".

Explicaram que "todos os ratings estão a ficar sob pressão, devido a uma deterioração dos fundamentais induzida pela crise e não por desenvolvimentos em cada país individualmente".

O corte do 'rating' de Portugal provocou uma subida das 'yields' das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos para 13,82 pct face a 12,78 pct, tendo o 'spread' face ao Bund alemão alargado cerca de 100 pontos base (pb) para 1.173 pb.

Apesar das 'yields' espanholas e italianas terem hoje recuado face à sessão anterior, estas últimas mantiveram-se acima dos 7 pct, nível que levou outros países, como Portugal, a terem que pedir ajuda externa.

O preço dos 'bunds' alemães tocaram o mínimo em cerca de um mês, ainda a ressentirem-se do facto da Alemanha ter tido ontem o seu pior leilão de dívida da era do euro, não tendo conseguido colocar a totalidade do montante previsto.

Assim, a 'yield' da dívida alemã a 10 anos que ontem superou os 2 pct, segue nos 2,14 pct versus 2,074 pct.

* O PSI20 caiu 0,85 pct para 5.185,10 pontos, com 14 quedas e seis subidas, tendo sido negociadas 150,2 milhões de acções, ou 66,2 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.105 pontos, continuando a considerar que o mercado está "débil" e a aconselhar uma postura "neutral" aos investidores.

* A banca liderou as perdas no mercado nacional, com o Millennium bcp a deslizar 9,42 pct, o BPI a afundar 8 pct para 0,414 euros, o Banco Espírito Santo a recuar 3,7 pct para 1,146 euros e o Banif a desvalorizar 5,78 pct para 0,261 euros.

O BPI chegou a afundar 8,8 pct para 0,41 euros, com o impacto negativo de um downgrade da UBS a ser exacerbado pelo corte do rating de Portugal para 'lixo' por parte da Fitch.

Esta manhã, a UBS reviu em baixa a sua recomendação do BPI para 'Sell' de 'Neutral', com um forte corte no preço-alvo para 0,25 euros de 1,25 euros, devido à exposição do banco às dívidas soberanas portuguesa e grega.

"O corte da Fitch pesa naturalmente sobre todo o sector financeiro e o BPI é mais penalizado porque hoje a UBS lançou uma nota que corta a recomendação para 'Venda'", disse José Novo, trader da Orey iTrade.

"O pedido da Fitch que os bancos se recapitalizem ainda mais e talvez necessitem de fundos adicionais envia o sinal que os bancos portugueses continuam com problemas", acrescentou.

* Em terreno positivo, a Portucel avançou 3,33 pct para 1,771 euros, a Brisa ganhou 2,29 pct para 2,28 euros, a Galp Energia sobe 0,35 pct para 11,34 euros e a EDP Renováveis somou 0,7 pct para 4,174 euros.

* Os mercados bolsistas europeus encerraram com quedas entre 0,01 pct e 0,85 pct, excepto as praças italiana e irlandesa, que tiveram subidas leigeiras de menos de 0,1 pct.

* "Mais uma vez, os mercados bolsistas europeus anularam os ganhos do início da sessão. Os volumes foram mais baixos devido ao feriado do dia de 'Acção de Graças' nos EUA", salientou Duarte Caldas, analista de mercados do IG Markets.

* Os mercados norte-americanos estão hoje encerrados devido ao feriado do dia de 'Acção de Graças'.

Duarte Caldas referiu que "o ponto de viragem (dos mercados europeus) foi a conferência de imprensa, à hora de almoço, em Estrasburgo, que se seguiu à reunião do presidente (francês) Sarkozy, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro.ministro italiano Mario Monti".

"O sentimento de aversão ao risco foi impulsionado e vimos os activos de risco cair numa retaliação à teimosia dos líderes europeus acerca dos tão desejados euro-bonds e comentários sobre a independência do Banco Central Europeu (BCE)".

Numa conferência de imprensa conjunta com os congéneres francês e italiano, a chanceler alemã afirmou que o reforço da união fiscal na zona euro não significa que passe a concordar com os eurobonds ou com uma mudança do papel do BCE.

* O euro cai 0,01 pct para 1,3345 euros, tendo tocado o mínimo de sete semanas face à moeda norte-americana, nos 1,3316 dólares.

* O contrato do barril de brent para Janeiro sobe 0,58 pct para 107,64 dólares e o de crude ganha 0,72 pct para 96,87 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)