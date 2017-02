LISBOA, 28 Nov O lucro líquido da Soares da Costa teve uma queda homóloga de 25 pct, nos nove meses de 2011, para 4,3 milhões de euros (ME), pressionado pelo contexto macro adverso em Portugal, anunciou a construtora, que quer agora internacionalizar-se.

Adiantou que o volume de negócios caiu 0,4 pct para 629,8 ME, tendo, contudo, o EBITDA-Earnings before Interest Taxes Depreciation and Amortization subido 5,5 pct para 70,5 ME e a margem crescido 0,6 pontos percentuais para 11,2 pct.

"Portugal continua a ser o principal mercado mas o quadro infra de distribuição do volume de negócios por mercados geográficos evidencia uma redução do mercado interno, quer relativamente ao ano anterior (-8,0 pct), quer na proporção relativamente ao volume de negócios global (passa de 43,8 pct para 40,1 pct), em função da situação recessiva que o mercado da Construção atravessa no nosso país", disse a empresa.

"Assim, o decréscimo de actividade do Grupo no mercado nacional apresenta-se como uma decorrência normal da evolução do sector como um todo sendo que não se perspectiva a inversão deste ciclo depressivo nos tempos mais próximos", frisou.

Portugal está sob um bailout de 78.000 ME, que obriga a um duro programa de austeridade para consolidar as contas públicas, sendo o sector da construção um dos mais penalizados, nomeadamente com o corte no investimento público.

A Soares da Costa referiu que os encargos financeiros tiveram uma subida homóloga de 24 pct para 38 ME, devido "fundamentalmente ao efeito dos juros suportados, que passaram de 31,3 ME nos primeiros nove meses do ano de 2010 para 39,7 ME em 2011".

A carteira de encomendas, no final de Setembro, atingiu 1.461 ME face a 1.545 ME no final de Junho último.

INTERNACIONALIZAÇÃO ÁFRICA, BRASIL, EUA

Face ao cenário recessivo no mercado doméstico e maior dificuldade no acesso ao crédito, a empresa decidiu focar-se na internacionalização para África, Brasil e EUA, adiando investimentos na área de energia e ambiente. Pretende ainda continuar a alienar activos e reduzir custos.

A Soares da Costa adiantou que "as linhas de orientação estratégica a implementar são assim fortemente orientadas para a internacionalização, para a área de negócio de construção e para a sustentabilidade financeira das actividades".

Mantém o objectivo de estabelecer uma parceria em Angola, para "alavancar a sua experiência num mercado com um potencial de crescimento sólido", prentendendo diversificar para o segmento de infraestruturas.

Ainda em África, "aposta num crescimento sustentado em Moçambique, tendo em conta a sua posição de mercado e as boas perspectivas de crescimento desta economia, e na presença oportunística noutros mercados africanos".

Realçou que olha também o "desenvolvimento do mercado brasileiro por via orgânica, perspectivando uma aquisição a médio prazo".

"O Grupo continuará a apostar no crescimento da sua actividade no mercado norte-americano, nomeadamente no segmento de infra-estruturas, para o qual existem boas perspectivas de evolução em termos de investimento público", disse, explicando que "a estratégia neste mercado continuará a passar pela expansão geográfica da actividade da Prince para além do estado da Florida".

"Com estas linhas estratégias actualizadas a gestão visa assegurar um nível de crescimento da actividade do Grupo, compatível com as condicionantes externas, nomeadamente de índole financeira, protegendo os níveis de rentabilidade e possibilitando, no final no final do período de aplicação deste plano, atingir uma expressiva redução do endividamento", concluiu. (Por Filipa Cunha Lima e Patricia Vicente Rua)