* Lucro Soares da Costa 9-meses cai 25 pct com subida encargos financeiros

* Focus internacionalização, construção e sustentabilidade financeira

* Soares Costa quer mercados externos pesar mais de 80 pct vendas em 2015 (Acrescenta mais informação e altera lead e título)

LISBOA, 28 Nov O lucro líquido da Soares da Costa (SC) teve uma queda homóloga de 25 pct, nos nove meses de 2011, pressionado pelo aumento dos custos financeiros e pelo contexto macro adverso em Portugal, anunciou a construtora, que visa agora reforçar o seu crescimento no exterior e reduzir dívida.

O lucro líquido da Soares da Costa desceu para 4,3 milhões de euros (ME), entre Janeiro e Setembro de 2011, tendo os encargos financeiros tido uma subida homóloga de 24 pct para 38 ME, devido "fundamentalmente ao efeito dos juros suportados, que passaram de 31,3 ME nos primeiros nove meses do ano de 2010 para 39,7 ME em 2011".

Adiantou que o seu volume de negócios subiu 0,4 pct para 629,8 ME, com o mercado interno a perder 8,0 pct do seu peso nas receitas totais do grupo, para 40,1 pct de 43,8 pct, enquanto o EBITDA-Earnings before Interest Taxes Depreciation and Amortization cresceu 5,5 pct para 70,5 ME, com a margem a aumentar 0,6 pontos percentuais para 11,2 pct.

Acrescentou que actualizou o seu Plano Estratégico, um ano depois de o ter apresentado, focando-se agora na "internacionalização, no negócio de construção e na sustentabilidade financeira das actividades", como forma de compensar "o forte agravamento do contexto económico e sectorial e a deterioração da disponibilidade de crédito".

"A evolução do volume de negócios do Grupo deverá espelhar estas opções estratégicas, esperando-se em 2015 um perfil dominantemente internacional (mais de 80 pct do volume de negócios consolidado), assente na actividade da construção", referiu.

Adiantou que tem agora "uma expectativa de crescimento traduzido numa taxa de crescimento anual composto (CAGR) 2010-15 um pouco acima dos 5 pct".

"Com estas linhas estratégias actualizadas a gestão visa assegurar um nível de crescimento da actividade do Grupo, compatível com as condicionantes externas, nomeadamente de índole financeira, protegendo os níveis de rentabilidade e possibilitando, no final no final do período de aplicação deste plano, atingir uma expressiva redução do endividamento", frisou.

O sector da construção tem sido um dos mais penalizados, com as medidas de austeridade implementadas pelo Governo para consolidar as contas públicas, a par das restrições no acesso ao crédito bancário.

Portugal foi o terceiro país da zona euro a pedir ajuda externa, tendo negociado com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) um empréstimo de 78.000 ME, cujas contrapartidas obrigam Portugal a mais medidas de austeridade.

A construtora frisou que tem como objectivo a redução da dívida líquida, "cujo volume se encontra actualmente acima dos níveis de referência do sector, sendo que a redução será expressiva a partir de 2013, sendo objectivo atingir um rácio de dívida líquida/ EBITDA de 5,6 vezes em 2015".

A dívida líquida total da Soares da Costa ascendia, no final de Setembro de 2011, a 801,1 milhões de euros (ME) face aos 729,8 ME no período homólogo de 2010.

MERCADOS EXTERNOS DEVERÃO PESAR 80 PCT VENDAS 2015

Com o reforço da internacionalização, a Soares da Costa prevê que em 2015 os mercados internacionais representem mais de 80 pct do seu volume de negócios consolidado, face aos actuais 60 pct.

No final de Setembro último, a carteira de encomendas da construtora atingiu os 1.461 ME face a 1.545 ME no final de Junho último, sendo 63 pct proveniente dos mercados internacionais.

Para o mercado africano, a Soares da Costa mantém o objectivo de estabelecer uma parceria em Angola, para "alavancar a sua experiência num mercado com um potencial de crescimento sólido", prentendendo diversificar para o segmento de infraestruturas.

Ainda em África, "aposta num crescimento sustentado em Moçambique, tendo em conta a sua posição de mercado e as boas perspectivas de crescimento desta economia, e na presença oportunística noutros mercados africanos".

No Brasil, as duas empreitadas que entretanto ganhou servirão de plataforma para "uma aquisição a médio prazo", "num mercado com um elevado potencial de crescimento e margens atractivas".

Nos EUA, onde está presente através da subsidiária Prince, "o Grupo continuará a apostar no segmento de infra-estruturas, para o qual existem boas perspectivas de evolução em termos de investimento público", frisou.

Foram negociadas 10.000 acções da Soares da Costa que seguem estáveis nos 0,32 euros. (Por Patricia Vicente Rua e Filipa Cunha Lima; Editado por Elisabete Tavares)