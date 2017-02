LISBOA, 28 Nov O índice PSI20 segue em alta, a acompanhar o movimento de recuperação das praças europeias, impulsionadas pela expectativa de um pacote de ajuda do FMI a Itália, com as yields italianas a cair mas ainda acima de 7 pct, segundo operadores.

"O Fundo Monetário Internacional (FMI) está claramente a considerar aumentar os recursos disponíveis, mas é improvável que diga, explicitamente, o que pretende fazer", disse um trader.

O diário italiano 'La Stampa' noticiou que o FMI estaria disposto a disponibilizar 600.000 milhões de euros (ME) a 4-5 pct para dar alguma 'margem de manobra' à Itália, cujas yields da dívida pública têm permanecido teimosamente acima dos 7 pct, nível que levou outros países, como Portugal, a terem que pedir ajuda externa.

Todavia, o FMI adiantou que não está em negociações com as autoridades italianas sobre um plano de financiamento.

"Dadas as desilusões que os traders têm tido nos últimos 12 a 18 meses, é difícil dar muito crédito a esta notícia", disse Stan Shamu, do IG Markets, alertando para o facto de estarmos perante um 'rally' de alívio.

* A 'yield' da dívida italiana a 10 anos cai para 7,14 pct de 7,5 pct na sessão anterior, estando a taxa de juro a dois anos também a descer para 7,4 pct versus 7,7 pct, com os traders a referir que o Banco Central Europeu (BCE) não está a comprar dívida italiana no mercado secundário.

* Já a taxa de juro das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos sobe para 13,3 pct de 13,1 pct na sexta-feira.

* Os principais índices europeus sobem entre 2 pct e 3,5 pct, com o sector financeiro a liderar o movimento de recuperação do mínimo de sete semanas tocado na sexta-feira.

Os operadores alertam, no entanto, para o facto da cautela persistir após a Moody's ter alertado para os riscos para as OT de todos os países europeus, na sequência do agravamento da crise da banca e da dívida soberana na zona euro.

"A Moody's está a fazer soar o alarme para a zona euro. É um lembrete do que ainda não está incorporado nos preços e nenhum país estar imune à crise," disse Sebastien Barthelemi, analista da Louis Capital Markets, em Paris.

"A questão agora é: estamos a caminhar na direcção de uma maior integração ou de uma desintegração da zona euro?", disse.

* O euro sobe 0,5 pct pra 1,3379 dólares, a recuperar de mínimos de de sete semanas face à moeda norte-americana

* O PSI20 sobe 2,56 pct para 5.339,60 pontos, com 18 subidas e duas quedas, tendo-se negociado 79 milhões de acções, ou 24 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp soma 4,69 pct para 0,134 euros, o BPI avança 3,04 pct para 0,44 euros e o Banco Espírito Santo ganha 3,41 pct para 1,184 euros, após o novo mínimo de sempre em 1,11 euros tocado na sexta-feira.

* A Brisa sobe 3,03 pct para 2,451 euros, a Jerónimo Martins valoriza 3,58 pct para 12,73 euros e a Cimpor aprecia 2,71 pct para 4,778 euros.

* Em contraciclo, a Mota Engil cede 0,19 pct para 1,042 euros.

* Em Wall Street, os futuros do Nasdaq e os do Dow Jones ganham mais de 2 pct, a fazer antever uma abertura em alta, com o sector retalhista animado com as vendas recorde registadas na sexta-feira, a 'Black Friday'. Os investidores aguardam as licenças de construção, em Outubro.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais seguem em forte alta, implusionados pelo receio de uma interrupção no fornecimento do Médio Oriente, com o contrato do barril de brent para Janeiro a subir 2,58 pct para 108,98 dólares e o de crude 3,5 pct para 100,20 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Elisabete Tavares)