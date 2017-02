* Bancos portugueses estabilizaram dependência financiamento BCE

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 29 Nov Os bancos portugueses estabilizaram a dependência do Banco Central Europeu (BCE) mas em níveis elevados e enfrentam riscos derivados do agravar da crise sistémica na Europa, segundo o Banco de Portugal (BP) que quer uma desalavancagem gradual e ordenada para não comprometer a economia.

Segundo os dados do relatório de estabilidade financeira do BP, em Outubro de 2011, a banca portuguesa tinha relativamente estabilizado os pedidos de empréstimos ao BCE na ordem dos 45.600 milhões de euros (ME), mostrando que a banca portuguesa está a conseguir fazer a necessária desalavancagem.

O banco central destacou como positivo a evidência disponível que "aponta para a ausência de restrições excessivas ou abruptas da oferta de crédito", descartando qualquer 'credit crunch' em Portugal, bem como a evolução favorável dos depósitos.

"O princípio essencial será promover um processo gradual e ordenado de desalavancagem do sistema bancário, que não compromenta, antes redireccione, o financiamento para os sectores e empresas mais competitivos da economia", afirmou.

O banco central tem vindo a acompanhar o processo de desalavancagem dos bancos portugueses para garantir que não é comprometido o financiamento da economia portuguesa, o que agravaria ainda mais a recessão profunda que Portugal atravessa e que deverá chegar a uma contracção de 3 pct em 2012.

O país está sob um 'resgate' de 78.000 milhões de euros da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que impõe medidas austeras para o país cortar o seu défice público para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011, e 4,5 pct em 2012, de 9,8 pct em 2010.

Em Setembro de 2011, o rácio crédito/depósitos teve uma queda homóloga de nove pontos percentuais para 139 pct e, segundo os planos de 'desalavancagem' dos oito maiores bancos, o ajustamento agregado para convergir para a meta de 120 pct no final de 2014 será conseguido com um aumento dos depósitos e, sobretudo, menor produção de crédito à habitação.

De facto, o banco central realçou que o financiamento do sistema bancário português esteve dependente, em larga medida, do financiamento do Eurosistema e da captação de depósitos.

Um dos factores positivos do ajustamento de Portugal é o aumento consistente dos depósitos, que se verifica desde 2007, e que contrasta com a situação da Grécia e da Irlanda, os outros dois países que estão também sob um resgate da UE e do FMI.

Afirmou que os indicadores de qualidade de crédito confirmam que "a tendência de aumento do risco de crédito no total das carteiras das instituições de crédito se acentuou em 2011".

O rácio de crédito em incumprimento aumentou para 4,5 pct do crédito total em Setembro de 2011 face aos 3,4 pct de Dezembro de 2010, enquanto o rácio de crédito em risco -- um novo indicador do BP -- subiu para 6,8 pct contra 5,1 pct.

Lembrou que houve um abrandamento dos empréstimos a particulares e aumento do grau de restritividade na concessão de crédito, enquanto os empréstimos bancários às sociedades não financeiras voltaram a desacelerar em 2011, apresentando um maior dinamismo nas empresas de maior dimensão, com destaque para as empresas públicas.

No final de Junho de 2011, o rácio Core Tier 1 médio do sistema bancário português registou um acréscimo de 0,5 pontos face a Dezembro de 2010, situando-se em 8,6 pct.

Os termos do 'resgate' obrigam que os rácios de core-Tier 1 subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011 e, segundo cálculos do BP, a banca portuguesa terá de reforçar o core-capital em 7.800 ME.

O 'bailout' inclui uma linha de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME e outra de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida.

O banco central adiantou que "as fortes tensões nos mercados financeiros internacionais, sobretudo de dívida soberana na área do euro, refletiram-se em pressões adicionais sobre os rácios de capital dos bancos portugueses"

Destacou que a "a forte diminuição da rendibilidade do sistema bancário no primeiro semestre de 2011 refletindo, inter alia, o aumento das provisões e imparidades associadas à carteira de crédito", sendo que a margem financeira diminuiu ligeiramente, acompanhando a contração da actividade.

No primeiro semestre de 2011, os resultados antes de impostos e interesses minoritários do sistema bancário português tiveram uma queda homóloga de 52,5 pct.

RISCOS NO HORIZONTE

O BP alertou, contudo, que "os riscos subjacentes ao sistema bancário português e ao seu enquadramento macroeconómico e financeiro se situam em níveis bastante elevados face aos respetivos referenciais históricos, destacando-se os riscos relativos ao enquadramento macroeconómico e financeiro doméstico e à situação financeira de particulares e empresas".

Explicou que "a necessidade de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos e financeiros, que inclui o processo de consolidação orçamental, deverá exercer uma forte pressão descendente sobre a procura interna no curto prazo".

"Apesar de a magnitude dos riscos ser maior no plano interno, o mapa de estabilidade financeira também evidencia uma assinalável deterioração do enquadramento macroeconómico e financeiro internacional, em particular a partir do verão de 2011", avisou o banco central.

Adiantou que se assistiu "a uma deterioração das perspectivas de crescimento a nível global, em particular na área do euro, num contexto de agravamento das tensões associadas à crise da dívida soberana, o que constitui uma das principais diferenças face aos riscos para a estabilidade financeira".

"Esta situação adensa os desafios enfrentados pela economia portuguesa, bem como pelo sistema financeiro português, dado que o ajustamento dos desequilíbrios da economia terá de ser efectuado num enquadramento bastante mais adverso, em particular no que diz respeito à evolução expectável da procura externa", afirmou o BP.

"A intensificação dos mecanismos de interação e reforço entre o risco soberano, o sistema financeiro e a economia real tem vindo a afetar um conjunto cada vez mais alargado de países, acentuando a natureza sistémica da atual crise", afirmou.

A pressão altista sobre as yields de dívidas soberanas dos países da zona euro tem-se mantido, com a crise a colocar Itália e Espanha no centro das preocupações dos investidores, e a contagiar França e até a Alemanha. (Editado por Elisabete Tavares)