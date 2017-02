LISBOA, 29 Nov O leilão de quarta geração móvel, que visa aumentar a concorrência nas 'telecoms' móveis e gerar receita para o Estado, numa altura em que Portugal está sob um 'bailout', recebeu no primeiro dia de rondas um total de 372 milhões de euros (ME), no global das melhores ofertas, anunciou a Anacom.

Se não se alterarem as ofertas, o leilão, que começou ontem, deverá gerar um encaixe para o Estado inferior aos 429 ME previstos como valor mínimo, caso fossem licitados todos os lotes de faixas de frequências.

O número de operadores em concurso não foi divulgado mas, após a Zon Multimédia ter anunciado que não iria licitar, os analistas prevêem que apenas estarão em concurso a TMN, da Portugal Telecom, a subsidiária da Vodafone e a Optimus, da Sonaecom.

A não haver mais nenhum concorrente, o leilão não deverá resultar no aparecimento de mais concorrência, através de um quarto operador móvel, ao contrário do previsto no acordo firmado com a 'troika' no âmbito do 'resgate' de Portugal.

No primeiro dia do leilão, a oferta mais alta foi de 45 ME na faixa de 800 MHz, uma das mais apetecidas, segundo a Anacom (www.anacom.pt).

O leilão de LTE-Long Term Evolution não tem data para terminar, ficando concluído quando cessarem as licitações. (Por Elisabete Tavares)