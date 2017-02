LISBOA, 30 Nov O Governo garantiu a principal medida 'one off' para assegurar o cumprimento da meta de défice público em 2011, ao concluir com sucesso a negociação para a transferência de fundos de pensões dos bancos portugueses para a esfera do Estado, disse o ministro das Finanças de Portugal.

"O sucesso desta operação (transferência do fundo de pensões) está assegurado", adiantou Vitor Gaspar no Parlamento, no final do debate do Orçamento de Estado para 2012, frisando que "a operação, embora de carácter extraordinário, tem benefícios substanciais que vão para além dos limites orçamentais".

"Em particular, permite mobilizar montantes consideráveis e activos, num momento de grande dificuldade de acesso ao financiamento. Vai permitir o pagamento de dívidas das administrações públicas, contribuindo assim para a diminuição dos rácios de transformação dos bancos portugueses", explicou.

Portugal está sob um resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que impõe que Portugal tome medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, 4,5 pct no próximo ano e 3 pct em 2013 face a 9,8 pct em 2010.

O ministro das Finanças referiu que, com esta transferência, assegurou a neutralidade para as três partes -- Estado, bancos e pensionistas.

Em 2011, verificou-se um desvio significativo na execução do Orçamento, obrigando o Governo a colmatá-lo com receitas extraordinárias oriundas da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

Assim, o Governo estima que o verdadeiro esforço de correcção orçamental, para atingir a meta de 4,5 pct do PIB em 2012 comparando com o valor real do défice sem receitas 'one-off' em 2011, ascenda a 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto -- 3,5 pp com corte de despesa e 1,7 pp com aumento de receita.

O Governo tem reiterado repetidamente o seu compromisso com as metas do défice, não pretendendo recorrer a medidas extraordinárias para descer o défice público de 2012, significando que terá de fazer um real ajustamento orçamental "sem precedentes" de cerca de 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto Interno Bruto (PIB).

O Parlamento português aprovou hoje o Orçamento do Estado (OE) para 2012, o mais austero das últimas três décadas, tendo a maioria de centro-direita contado com a abstenção dos socialistas, um sinal de coesão política em torno das metas do 'bailout' da UE e FMI.

Na votação final global, o Parlamento deu 'luz verde' ao Governo do Partido Social Democrata (PSD) e do CDS-PP para aumentar impostos, congelar salários públicos, cortar os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, reduzir subsídios e benefícios fiscais, entre outras medidas de austeridade.

Os termos do 'resgate' obrigam que os rácios de core-Tier 1 subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011 e, segundo cálculos do BP, a banca portuguesa terá de reforçar o core-capital em 7.800 ME.

No final de Junho de 2011, o rácio Core Tier 1 médio do sistema bancário português registou um acréscimo de 0,5 pontos face a Dezembro de 2010, situando-se em 8,6 pct.

O 'bailout' inclui uma linha de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME e outra de 35.000 ME de garantias do Estado para os bancos emitirem dívida. (Por Filipa Cunha Lima e Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)