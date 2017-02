(Acrescenta citações e background)

Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 30 Nov O Parlamento português aprovou o Orçamento do Estado (OE) para 2012, o mais austero das três décadas de Democracia, tendo a maioria de centro-direita contado com a abstenção dos socialistas, um sinal de coesão política em torno das metas do 'bailout' da UE e FMI, segundo Assunção Esteves, presidente do Parlamento.

Na votação final global, o Parlamento deu 'luz verde' ao Governo do Partido Social Democrata (PSD) e do CDS-PP para aumentar impostos, congelar salários públicos, cortar os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, reduzir subsídios e benefícios fiscais, entre outras medidas de austeridade.

"É, sem dúvida, o OE mais exigente da história democrática portuguesa, o OE necessário para restabelecer a confiança dos mercados e parceiros internacionais", disse o ministro das Finanças, Vitor Gaspar.

José de Matos Rosa, deputado do PSD, disse que, "nestes momentos de emergência todos são precisos para defender o interesse nacional", frisando: "o próximo ano é decisivo para Portugal e as medidas previstas irão colocar as finanças públicas numa trajectória sustentável".

"O caminho é estreito e é preciso pedir sacrifícios aos portugueses para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos acumulados durante vários anos", afirmou.

Carlos Zorrinho, líder da bancada do Partido Socialista, acusou o Governo de não entender a "espiral recessiva" das medidas de austeridade, que vão além do exigido pela 'troika', mas frisou que o PS se absteve na votação do OE dado que é "fiel ao seu sentido de responsabilidade, enquanto subscritor do Memorando de Entendimento" do 'bailout' da UE e do FMI.

O resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), no montante de 78.000 milhões de euros (ME), impõe que Portugal tome medidas de austeridade para reduzir o seu elevado défice público para 4,5 pct do PIB em 2012, dos 5,9 pct de 2011 e face aos 9,8 pct de 2010.

O Governo de centro-direita, ao contrário do que acontece em 2011, não pretende usar medidas extraordinárias para descer o défice público de 2012, significando que terá de fazer um real ajustamento orçamental "sem precedentes" de cerca de 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto Interno Bruto (PIB).

O ministro das Finanças referiu que o Governo chegou a acordo para a transferência dos fundos de pensões de bancos para a esfera do Estado, garantindo que a meta do défice de 2011 será alcançada com esta receita 'one off'.

O Executivo projecta para 2012 um saldo primário positivo, o que não acontece desde 1999, uma variação do saldo estrutural em 4,4 pp, com o ajustamento a ser feito em dois-terços com redução de despesa e em apenas um-terço com aumento de receita, e com a despesa primária a retomar o nível de 2008.

Contudo, a curto prazo, as severas medidas para corrigir a grave situação orçamental terão um efeito recessivo, prevendo o Governo que o PIB português se contraia três pct em 2012, a recessão económica mais 'cavada' em cerca de 30 anos, face à contracção de 1,6 pct em 2011.

Vitor Gaspar salientou que, com este Orçamento, o Governo está também a colocar as bases para reestruturar a economia e voltar ao crescimento, que estima possa ocorrer em 2013, ano que Portugal terá também alcançado o défice público de 3 pct.

"(Este OE) servirá para construir os alicerces para colocar Portugal numa trajectória de crescimento sustentado", disse.

"Numa perspectiva de sustentabilidade estrutural, o cumprimento dos objectivos orçamentais é um factor-chave para o ajustamento da economia. Com o empenho de todos e com o carácter que o povo português sempre demonstrou em situações graves da sua História, estou confiante que seremos bem sucedidos neste desígnio nacional", acrescentou.

A crise sistémica da dívida soberana agravou-se nas últimas semanas, dadas as crescentes dúvidas dos mercados sobre a capacidade dos líderes europeus resolverem a crise, que levou a uma subida abrupta das 'yields' de países considerados 'core' para o projecto da euro, pondo as taxas de Itália em níveis insustentáveis a prazo.

Vitor Gaspar refutou a acusação da oposição de que Portugal estaria a pagar juros de 'usura' à UE e ao FMI, realçando que os empréstimos internacionais têm uma taxa de juro média entre os 4 pct e os 5 pct e maturidades médias entre 7 e 12 anos.

"No seu conjunto resulta uma taxa de juro média anual dos empréstimos de 4,3 pct. Este valor é muito inferior às taxas praticadas actualmente no mercado secundário e das taxas que têm sido praticadas nalguns países da área do euro com rating superior a Portugal, como a Bélgica, Espanha e Itália", disse.

"É claro e cristalino que não são as condições de financiamento do programa de assistência que são gravosas para o país", concluiu. (Por Sérgio Gonçalves, Daniel Alvarenga; Editado por Filipa Cunha Lima)