(Repete notícia divulgada ontem ao final da tarde)

Por Filipa Cunha Lima e Sergio Goncalves

LISBOA, 1 Dez O Governo garantiu a principal medida 'one off' para assegurar o cumprimento da meta de défice público em 2011, ao concluir com sucesso a negociação para a transferência de 6.000 milhões de euros (ME) de fundos de pensões dos bancos portugueses para a esfera do Estado, segundo as Finanças.

"O sucesso desta operação (transferência do fundo de pensões) está assegurado", adiantou Vitor Gaspar no Parlamento, no final do debate do Orçamento de Estado para 2012, frisando que "a operação, embora de carácter extraordinário, tem benefícios substanciais que vão para além dos limites orçamentais".

Explicou que "permite mobilizar montantes consideráveis e activos, num momento de grande dificuldade de acesso ao financiamento e vai permitir o pagamento de dívidas das administrações públicas, contribuindo assim para a diminuição dos rácios de transformação dos bancos portugueses".

Vitor Gaspar disse que esta transferência assegurou os interesses das três partes -- Estado, bancos e pensionistas -- embora não tenha avançado qual o montante dos fundos de pensões que será transferido para a esfera estatal, nem em que condições ou a que taxa de desconto.

Fonte oficial do Ministério das Finanças disse à Reuters que "o valor a transferir será cerca de 6.000 ME", um montante que colmatará a derrapagem orçamental este ano.

O Estado tem referido que apenas admite que seja transferido para o seu universo carteiras de dívida pública e 'cash'.

Portugal está sob um resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que impõe que Portugal tome medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, 4,5 pct no próximo ano e 3 pct em 2013 face a 9,8 pct em 2010.

"Em relação à integração (no Estado) dos fundos de pensões, vai efectivamente ser penalizador para os bancos que vão ter um défice que não é dispiciendo", disse António de Sousa, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), perante a Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento.

Afirmou que estes fundos de pensões estão totalmente fundeados mas, com a sua transferência para o Estado, os bancos terão de reconhecer no imediato os impactos no capital, contrariamente à situação actual em que esse impacto seria amortizado durante um período longo até 2018.

Em 2011, verificou-se um desvio significativo na execução do Orçamento, obrigando o Governo a colmatá-lo com receitas extraordinárias sobretudo estas oriundas da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

Assim, o Governo estima que o verdadeiro esforço de correcção orçamental, para atingir a meta de 4,5 pct do PIB em 2012 comparando com o valor real do défice sem receitas 'one-off' em 2011, ascenda a 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto -- 3,5 pp com corte de despesa e 1,7 pp com aumento de receita.

O Governo tem reiterado repetidamente o seu compromisso com as metas do défice do 'bailout' e que não vai recorrer a medidas extraordinárias para descer o défice público de 2012, significando que terá de fazer um real ajustamento orçamental "sem precedentes" de cerca de 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto Interno Bruto (PIB).

O Parlamento português aprovou hoje o Orçamento do Estado (OE) para 2012, o mais austero das últimas três décadas, tendo a maioria de centro-direita contado com a abstenção dos socialistas, um sinal de coesão política em torno das metas do 'bailout' da UE e FMI.

Na votação final global, o Parlamento deu 'luz verde' ao Governo do Partido Social Democrata (PSD) e do CDS-PP para aumentar impostos, congelar salários públicos, cortar os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, reduzir subsídios e benefícios fiscais, entre outras medidas de austeridade.

Os termos do 'resgate' obrigam que os rácios de core-Tier 1 da banca de Portugal subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011, sendo que os maiores bancos portugueses já cumprem ou estão em vias de cumprir o 'target' deste ano.

De facto, no final de Junho de 2011, o rácio Core Tier 1 médio do sistema bancário português registou um acréscimo de 0,5 pontos face a Dezembro de 2010, situando-se em 8,6 pct.

Contudo, os líderes europeus decidiram recentemente que a banca na Europa tem de ter um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, valorizando de forma prudente, a preços de mercado, as carteiras de dívida soberana que, na prática, significa impôr 'haircuts'.

Assim, baseado nos critérios da Associação Bancária Europeia, o Banco de Portugal prevê necessidades adicionais de capital de 7.800 ME para os bancos portugueses.

O 'bailout' de Portugal inclui uma linha pública de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME, caso os bancos não consigam reforçar os seus rácios de capital por meios próprios e/ou de mercado.

"A banca sempre disse que uma 'backstop facility' era positivo e mais positivo era não precisar usá-la. Era aquilo que nós também esperaríamos e esperamos ainda que possa acontecer aos 12.000 ME", afirmou António de Sousa.

"Pode não acontecer, se houver decisão a nível europeu de fazer 'haircuts' de dívida soberana", disse o presidente da APB.

António Sousa vincou que, caso a banca tenha de recorrer à linha estatal, será crucial que a Lei preveja três aspectos fundamentais: "valor de entrada, valor de saída e remuneração".

"O prazo de três anos, que não é bem de três anos porque pode ser antecipado por portaria, é objectivamente curto, dado que nos leva para o fim do período de intervenção do programa de assistência financeira",

Explicou que, "durante esse prazo, a situação não melhorará e a ida aos mercados será ténue e, mesmo que se consiga, será dívida e não capital".

"Daí defendermos ser de cinco anos", conclui o presidente da APB relativamente ao período da eventual permanência do Estado no capital dos bancos, sem grandes poderes de intervenção. (Com Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves e Elisabete Tavares)