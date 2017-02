(Acrescenta informação adicional e actualiza cotação BES. Altera lead.)

Por Daniel Alvarenga e Filipa Cunha Lima

LISBOA, 2 Dez O Banco Espírito Santo não necessita de recorrer, até Junho de 2012, à linha de recapitalização da banca contida no bailout a Portugal, disse o Chief Financial Officer (CFO) do BES, que tem garantida a meta de Core Tier I de 9 pct em 2011.

"Pensamos que o banco continuará a ter como objectivo primordial o mercado de capitais para se capitalizar", disse Amilcar Morais Pires, do BES na apresentação dos resultados de uma operação de troca de dívida por acções, que visa reforçar os rácios de capital do banco.

"Até 30 de Junho continuaremos a ter o mesmo referencial, cumprir os nossos rácios capital que forem exigidos sem recurso a financiamentos do Estado", acrescentou.

Portugal está sob um resgate de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que contém uma linha de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME, caso haja bancos necessitem da ajuda temporária do Estado para reforçar o seu capital pois o core-Tier 1 tem de alcançar os 9 pct em 2011 e os 10 pct em 2012, face a um mínimo de 8 pct antes exigido para este ano.

O BES anunciou hoje a conclusão de uma operação de troca de títulos, que vai reforçar o core-Tier I do maior banco privado português em cerca de 93 pontos base (pb).

"Esta operação gerou um efeito positivo no rácio de core tier I do Banco de 93 pb, considerando os activos ponderados pelo risco de 66.700 milhões de euros (ME) em 30 de Setembro de 2011", disse o BES em comunicado.

O segundo maior banco privado português em activos tinha um rácio core-Tier 1 de 8,1 pct, no final de Setembro último.

"Passo a passo conseguimos atingir objectivos. Hoje o marco é importante já que através desta transacção conseguimos atingir os 9 pct core capital para o BES, dentro do critério Basileia II", disse Amilcar Morais Pires, Chief Financial Officer (CFO) do BES, na apresentação dos resultados desta operação.

"Vivemos momentos desafiantes na Europa e em Portugal e nomeadamente para as instituições financeiras, fruto do programa de assistência, foi exigido que as instituições financeiras reforçassem capitais com critérios exigentes para o core capital", acrescentou, frisando que "o BES tem privilegiado uma estratégia de reforços de meios próprios, sendo esta transacção é evidência disto".

As acções do BES, que estão em forte alta desde manhã, a beneficiar da descida das yields espanholas e italianas e da conclusão desta operação, dispararam 23 pct para 1,415 euros, com um forte volume de 50 milhões de acções, quase metado do negociado na NYSE Euronest Lisbon.

"O comentário por parte da administração que a empresa não necessitará de ajuda do Estado até Junho de 2012 é um sinal de confiança e distingue o BES dos pares", sublinhou Diogo Oliveira, trader banco best.

"A operação anunciada de manhã também dá confiança numa altura em que a banca portuguesa tem estado sob bastante pressão", acrescentou.

Para João Lampreia, analista do Banco BIG, "a grande disciplina do BES em termos de rácios de capital face ao BCP e ao BPI é há muito evidente e esta troca de dívida por acções é apenas uma última operação".

"Em termos de recapitalização, o BES é o que melhor fez o trabalho de casa", concluiu.

Esta manhã, o BES adiantou que "serão emitidas 294.573.418 novas acções ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal do BES e 81.736 obrigações de caixa subordinadas, de valor nominal de 100 euros cada", explicando que "o valor de emissão das novas acções do BES a emitir será de 1,80 euros por acção.

O banco prevê que estes títulos sejam admitidos a negociação na NYSE Euronext Lisbon na próxima terça-feira, já que a liquidação da operação ocorrerá na segunda-feira. (Por Daniel Alvarenga e Filipa Cunha Lima; Editado por Filipa Cunha Lima)