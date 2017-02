(Acrescenta informação e citações adicionais.)

LISBOA, 2 Dez O Governo aprovou, em Conselho de Ministros (CM), a transferência de 5.600 milhões de euros (ME) em fundos de pensões da banca para o Estado, assegurando o cumprimento da meta de défice para 2011, disse o secretário de Estado da Administração Pública.

"Esta medida é mais do que suficiente para atingir a meta de défice em 2011", adiantou Hélder Rosalino, no briefing do CM.

Em 2011, verificou-se um desvio significativo na execução do Orçamento, obrigando o Governo a colmatá-lo com receitas extraordinárias, oriundas, sobretudo, da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

Assim, o Governo estima que o verdadeiro esforço de correcção orçamental, para atingir a meta de 4,5 pct do PIB em 2012, comparando com o valor real do défice sem receitas 'one-off' em 2011, ascenda a 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto -- 3,5 pp com corte de despesa e 1,7 pp com aumento de receita.

Portugal está sob um resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que impõe que Portugal tome medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, 4,5 pct no próximo ano e 3 pct em 2013 face a 9,8 pct em 2010.

Hélder Rosalino realçou que "esta operação criará impactos, sobretudo de natureza prudencial sobre o sistema bancário. Impactos, todavia, que não serão ainda reflectidos no final deste ano".

"O Banco de Portugal não alterará por via desta operação as exigência de capital para o final de 2011 e reportará estes impactos para o momento em que serão avaliadas todas as necessidades de financiamentos dos bancos que ocorrerá durante o primeiro semestre de 2012", referiu.

Adiantou que 55 pct daquele montante será transferido em 2011, contribuindo também para libertar fundos para a economia já que será, em parte, utilizado para o pagamento de dívidas do sector público à banca.

"Uma parte com significado deste montante será utilizada para pagar dívidas do sector público que estão estacionadas nos bancos e que permitirão libertar recursos para a economia, naturalmente", disse, explicando que "estes montantes, sendo utilizados para amortizar dívida do sector público concerteza permitirão melhorar os balanços dos bancos e, a partir daí, criar melhores condições de financiamento de economia".

"Num contexto de grande dificuldade de acesso mercados e de obtenção de liquidez esta é uma operação que tem esta vantagem estrutural", frisou.

Explicou que mais de metade da transferência deverá ser feita em 'cash' e o restante em dívida pública, mas que as condições serão negociadas com cada banco, individualmente.

"Será entregue ao Estado 'cash' e também dívida pública valorizada ao valor de mercado, da média da cotação dos últimos três dias do final deste ano", disse o Secretário de Estado.

Adiantou que "foi acordado que o Estado receberia um pouco mais de 50 pct do valor total dos montates a tranferir até ao final deste ano e que o restante será entregue pela banca até ao final do primeiro semestre de 2012". (Por Filipa Cunha Lima e Daniel Alvarenga; Editado por Filipa Cunha Lima)