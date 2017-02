LISBOA, 6 Dez O índice PSI20 mantém-se em terreno negativo, com os pares europeus a ressentirem-se da possibilidade de um 'downgrade' em massa da S&P à zona euro, caso a cimeira de sexta-feira não produza um plano credível de combate à crise de dívida soberana, segundo dealers.

Na praça portuguesa, o Banco Espírito Santo lidera as quedas, a afundar 10,5 pct para 1,245 euros, com a banca europeia a ser penalizada após o alerta da S&P sobre o rating dos países da zona euro, a que se soma a pressão vendedora de novas acções admitidas hoje à cotação e com os investidores a aproveitar a recente fortíssima subida para tomarem mais-valias.

"Com a operação de troca de títulos do BES, os obrigacionistas passaram a ser accionistas e, face aos receios que persistem nos mercados, é natural que haja esta pressão vendedora", disse Emanuel Vieira, trader da Goldenbroker.

"O impacto positivo pelo facto do BES não necessitar de ajuda externa já foi incorporado, o que leva a que o título esteja, neste momento, a sofrer apenas o efeito diluitivo natural num aumento de capital", acrescentou.

Entraram hoje à negociação cerca de 295 milhões de acções, aumentando o capital do BES para 4.030 milhões de euros (ME), na sequência de uma operação de troca de dívida por acções concluída na semana passada.

O BES anunciou que esta troca de troca de títulos assegura o cumprimento da meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal à banca portuguesa para o final de 2011, não vislumbrando a necessidade de recorrer a ajuda estatal até Junho de 2012.

* Esta manhã, a agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) alertou para o risco de vir a descer o rating de 15 dos 17 países da zona euro, caso os líderes europeus não consigam anunciar um plano credível para resolver a crise de dívida, na cimeira da próxima sexta-feira.

* Os restantes bancos portugueses registam quedas menos acentuadas, com o BPI a ceder 0,94 pct para 0,525 euros e o Millennium bcp a recuar 0,76 pct para 0,13 euros. O índice DJ Stoxx para a banca europeia perde 0,83 pct.

* A Galp Energia desvaloriza 1,6 pct para 11,985 euros, a Portugal Telecom recua 1,63 pct para 4,84 euros e a Sonae cai 1,66 pct para 0,474 euros.

* O PSI20 cai 1,41 pct para 5.602,20 pontos, com 18 títulos em queda e dois em alta, tendo-se negociado 52,4 milhões de acções, ou 42,2 milhões de euros (ME).

* Na Europa, os principais índices bolsistas recuam entre 0,01 pct e 1,1 pct, com quedas mais leves do que de manhã, com uma subida inesperada das encomendas à indústria, na Alemanha, a atenuar o efeito negativo da nota da S&P.

"A S&P está só a lembrar a todos que os problemas continuam na zona euro e vão ter um impacto real nestes países", explicou Joe Rundle, trader da ETX Capital.

Ontem, os líderes da Alemanha e França chegaram a acordo sobre um pacote de medidas a apresentar no conselho europeu de sexta-feira, que incluem novas medidas de disciplina orçamental para os estados membros da zona euro.

As atenções estão agora focadas na reunião de política monetária do BCE, com uma poll de 73 analistas a apontar para uma probabilidade de 40 pct de que o banco central comece a comprar dívida nos próximos seis meses.

* No mercado de dívida, o prémio que os investidores exigem para deter dívida portuguesa, a 10 anos, segue nos 13,38 pct de 13,5 pct ontem.

* O euro cai 0,06 pct face à moeda norte-americana, estando a cotar em 1,3381 dólares.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,38 pct e os do Dow Jones ganham 0,43 pct, apontando para uma abertura em alta dos mercados norte-americanos.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão hoje praticamente inalterados, após as fortes subidas recentes, com o barril de brent para Janeiro em 109,74 dólares e o de crude nos 100,66 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Elisabete Tavares)