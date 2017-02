LISBOA, 7 Dez O índice PSI20 segue a ganhar mais de 1 pct, acompanhando o cenário positivo dos pares europeus, a espelhar o optimismo de que a cimeira europeia, de quinta e sexta-feira, produza um plano abrangente para solucionar a crise de dívida soberana, segundo operadores.

* Os principais índices europeus seguem com valorizações entre 1,1 pct e 1,76 pct e a moeda europeia aprecia 0,34 pct para 1,3444 euros.

"Os investidores estão a depositar muitas esperanças nesta cimeira. Esta expectativa de que a Europa seja capaz de produzir um plano conjunto continua a crescer", realçou Keith Bowman, analista de acções na Hargreaves Lansdown, lembrando que "será feito o possível para evitar referendos individuais na Zona Euro, mas a possibilidade existe e poderá ser um obstáculo".

* Os líderes da Alemanha e França chegaram na segunda-feira a um acordo para um pacote de medidas a apresentar no conselho europeu de sexta-feira, que incluem novas medidas de disciplina orçamental para os Estados membros da zona euro.

* As atenções dos investidores estão também voltadas para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), amanhã, com a maioria dos analistas a apostar na possibilidade de mais um corte na taxa directora, actualmente em 1,25 pct.

O banco central é ainda visto a oferecer operações de liquidez, de longo prazo, para apoiar os bancos enquanto deixa a 'porta aberta' a mais medidas de combate à crise de dívida europeia, se os governos acordarem em fazer reformas fiscais.

* Portugal volta hoje ao mercado de dívida para um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses, com um montante indicativo entre 1.000-1.250 ME.

A taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) portuguesas, a 10 anos, segue nos 13,48 pct de 13,25 pct ontem.

* O PSI20 sobe 1,25 pct para 5.679,39 pontos, com 17 títulos em alta, uma queda e dois títulos inalterados, tendo-se negociado 8,2 milhões de acções ou 7,4 milhões de euros (ME).

"Lisboa limita-se a seguir os ganhos do resto da Europa, com as recuperações da banca e da Portugal Telecom, mas a liquidez é ainda muita fraca", disse Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* A banca portuguesa segue em alta, com o BPI a ganhar 2,5 pct para 0,533 euros, o BES a subir 2,63 pct para 1,255 euros e o Millennium bcp avança 0,77 pct para 0,131 euros.

O BES chegou ontem a afundar 12,39 pct, com a banca europeia a ser penalizada após o alerta da S&P sobre o rating dos países da zona euro, a que se soma a pressão vendedora de novas acções admitidas hoje à cotação e com os investidores a aproveitar a

* Destaque ainda para subida de 1,63 pct da EDP para 2,488 euros, de 1,03 pct da Galp Energia para 12,24 euros e de 3,0 pct da Portugal Telecom para 5,08 euros.

* Para Nova Iorque, as expectativas são de um abertura em alta, com os futuros do Nasdaq e Dow Jones a ganharem 0,8 pct.

* O barril de brent para Janeiro aprecia 0,29 pct para 111,13 euros e o de crude sobe 0,54 pct para 101,83 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua)