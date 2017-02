LISBOA, 7 Dez O Governo aprovou hoje o caderno de encargos da privatização de até 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais, através de uma venda directa, que deverá ser concluída em breve, anunciou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (CM).

"A venda directa hoje aprovada é a venda directa de referência que incidirá sobre o máximo de 40 pct das acções da empresa, tendo as propostas vinculativas a apresentar de ser para um mínimo de cinco pct ou a um máximo de 25 pct do capital social da empresa", disse Luis Marques Guedes, no briefing da reunião semanal do CM.

Adiantou que, "no actual contexto, entende o Governo que a realização imediata de uma venda directa de referência acções da REN constitui a forma mais adequada para a prossecução dos objectivos associados a esta operação de reprivatização".

Para além da privatização da REN, o Governo de Portugal prevê ainda privatizar este ano um lote representativo de 21 pct do capital da EDP-Energias de Portugal e oito pct na Galp Energia, no âmbito de um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Estado português controla actualmente o capital da REN -- operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal -- com uma participação de 51 pct.

Marques Guedes realçou que o caderno de encargos da REN "está muito em linha com o caderno de encargos da EDP", sendo "intenção do Governo que este caderno de encargos produza efeitos a partir do dia de hoje (...) e que processo possa decorre até ao final do ano".

"Esperamos que esta fase inicial seja concluída até ao final deste ano, para que a concretização da operação aconteça no mais breve prazo possível", acrescentou.

A Parpública, holding que gere as participações do Estado, já tinha anunciado a existência de quatro interessados na privatização da REN, entre eles a State Grid Corporation of China -- o gigante chinês de transmissão de energia e operador do sistema.

A Imprensa tem apontando como alegados interessados também empresas como a britânica National Grid, a IPIC do Abu Dhabi ou o operador colombiano ISA.

O maior accionista privado da REN é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

Sobre a EDP, o secretário de Estado referiu que "o CM aprovou ainda uma resolução que estabalece o regime de indisponibilidade das acções objecto de venda directa de referência, no âmbito da oitava fase do processo de reorivatização da EDP (...)".

"O regime de indisponibilidade hoje aprovado vigorará por um prazo de quatro anos", referindo-se às acções adquiridas ao abrigo desta operação de reprivatização da EDP. (Por Filipa Cunha Lima e Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)