LISBOA, 7 Dez O índice PSI20 encerrou em terreno negativo, após os ganhos da maior parte da sessão, a acompanhar a inversão de sentimento dos pares europeus, com o optimismo a dar lugar à expectativa em torno da reunião do BCE amanhã e da crucial Cimeira europeia de sexta-feira, segundo operadores.

Declarações pessimistas de uma fonte governamental alemã esfriaram o ânimo quanto a uma solução para a crise de dívida soberana, trazendo novamente 'a lume' divergências entre a Alemanha e o resto da Europa.

Aquela fonte expressou a oposição alemã ao funcionamento, em simulatâneo, do já existente Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) com o previsto mecanismo permanente de estabilidade. Esta foi apontada como uma medida a constar do plano jizado pela Alemanha e França para divulgação sexta-feira.

Os líderes destes dois países chegaram, esta semana, a acordo quanto a um pacote de medidas de combate à crise de dívida soberana na zona euro, que passa por uma maior disciplina orçamental para os Estados membros da zona euro.

"Se eles (líderes europeus) apenas dizem que vamos ter alguns limites orçamentais, mas que ninguém os vai implementar, o mercado vai reagir negativamente a isso", referiu Bob Parker, 'adviser' seniór do Credit Suisse.

"Tivemos um 'rally' muito forte. Os mercados estão a incorporar muitas boas notícias", frisou.

* Os principais índices europeus cairam entre 0,1 pct e 1,2 pct, a recuarem dos máximos de cinco semanas tocados esta manhã.

Os títulos recuaram na generalidade dos sectores, com a banca a liderar as quedas, após o grupo bancário e segurador holandês ING -- que afundou 4,8 pct -- ter anunciado um 'charge' de até 1.100 ME devido ao seu portfolio segurador norte-americano.

"A Cimeira da UE e a reunião do BCE serão os tópicos dominantes durante os próximos dias. Com algumas decisões cruciais pela frente, os investidores poderão preferir esperar para ver", disse Michael Koehler, analista da Landesbank Baden-Wuerttemberg.

* Os olhos estão também postos na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), agendada para amanhã, onde se prevê se decida mais um corte da taxa de juro directora, actualmente em 1,25 pct. Os investidores aguardam também sinais sobre operações de liquidez, de longo prazo, para apoiar os bancos e sobre a compra de dívida europeia de países em apuros.

* O euro recua 0,03 pct para 1,3394 euros, a inverter dos ganhos da manhã após declarações pessimistas de fonte governamental alemã.

* Nos mercados secundários de dívida pública, as 'yields' da periferia da Europa inverteram da queda da manhã e voltaram a subir, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a dez anos nos 6,07 pct face a 5,99 pct ontem.

Portugal contraria esta tendência, com o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos nos 13,11 pct versus 13,26 pct, num dia em que foram colocados 1.000 ME de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses, com a taxa de juro a cair ligeiramente face ao leilão anterior.

* O PSI20 cedeu 0,02 pct para 5.608,52 pontos, com nove títulos em queda, um estável e 10 em alta, tendo-se negociado 78,7 milhões de acções, ou 95,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.581 pontos e aconselham uma postura neutral aos investidores, frisando que "estão a surgir sinais de exaustão/ sobrecomprado".

* A banca portuguesa encerrou mista, com o Millennium bcp a recuar 1,54 pct para 0,128 euros e o Banco Espírito Santo a ceder 1,06 pct para 1,21 euros, enquanto o Banif subiu 6,13 pct para 0,329 euros e o BPI ganhou 2,5 pct para 0,533 euros.

A cotação do BES continuou hoje a ser pressionado pela entrada ontem à negociação das novas acções decorrentes de uma operação de troca de dívida por acções.

* A Jerónimo Martins recuou 0,94 pct para 13,15 euros, a Portugal Telecom caiu 0,67 pct para 4,896 euros e a Galp Energia deslizou 0,7 pct para 12,04 euros.

* Amanhã, em Portugal, é Feriado do dia da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, estando os mercados bolsistas a funcionar.

* Em Wall Street, o Nasdaq cai 0,2 pct e o Dow Jones sobe 0,24 pct, pct.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 0,82 pct para 109,89 euros e o de crude cai 0,39 pct para 100,88 dólares, pressionados por um aumento dos 'stocks' de crude, nos EUA, na semana passada. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)