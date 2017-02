LISBOA, 8 Dez O maior banco português em 'market cap', Banco Espírito Santo, tem de reforçar os capitais em 810 milhões de euros (ME) para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, mas concluiu recentemente uma troca de 'dívida por acções' que já aumentou o core capital em 622 ME, anunciou o banco.

Explicou que, de acordo com a aplicação da metodologia da Autoridade Bancária Europeia (EBA), as necessidades de capital ao nível do Grupo BES atingir um rácio de core tier I de 9% totalizavam 810 ME em 30 de Setembro de 2011, dos quais 121 ME correspondem ao buffer de capital temporário para as exposições soberanas.

Adiantou que o BES detinha, em 30 de Setembro de 2011, um montante de dívida pública europeia de 3.600 ME, ou 4 pct do total do Activo, constituída por exposição soberana a Portugal, da qual 84 pct com maturidade até 1 ano.

"Em 5 de Dezembro de 2011, o BES concluiu um aumento de capital com entradas em espécie, resultantes de uma oferta pública de troca de valores mobiliários, que permitiu um reforço total do Core Tier I de 622 ME", referiu o BES, que é o segundo maior banco privado português em activos.

Os bancos portugueses têm de reforçar os seus capitais em 7.000 milhões de euros (ME), não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, segundo o Banco de Portugal (BP), que se baseou numa análise da Autoridade Bancária Europeia (EBA).

As adicionais necessidades de capital da banca portuguesa decorre do novo exercício de análise a cerca de 70 bancos europeus, que têm até 20 de Janeiro para apresentar os seus planos de recapitalização.

Em Setembro último, a EBA estimava que a banca portuguesa necessitasse de um reforço de capitais da ordem dos 7.800 ME.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), já inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios ou no mercado. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)