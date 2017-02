LISBOA, 9 Dez O índice PSI20 encerrou em alta, com o Banif a disparar 17 pct, face a uma Europa animada com a maior disciplina orçamental decidida na Cimeira europeia e com a criação de um fundo chinês, disseram operadores.

Os sectores bancário e segurador foram os que mais beneficiaram da notícia avançada à Reuters por fonte próxima do processo de que o banco central chinês planeia criar um novo veículo para gerir dois fundos de investimento de um total de 300.000 milhões de dólares, um focado nos EUA, outro na Europa.

Esta notícia veio dar um maior impulso aos mercados bolsistas, que tinham, a meio da mahã, iniciado uma recuperação técnica, após índice de 'blue chips' da zona euro Euro STOXX 50 ter testado a sua 'moving average' dos últimos 50 dias, um nível de suporte crucial.

Da Cimeira europeia, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo, porém, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal.

"Vamos esperar que desta se resolva a crise (de dívida soberana), mas eu acredito que estes ganhos não passam de um 'rally' de alívio", disse Andy Lynch, gestor de fundos da Schroders.

"A implementação vai ser difícil e continuamos 'underweight' em títulos financeiros. Os bancos permanecem um 'sítio' difícil, a economia europeia está abrandar muito rapidamente e isso resultará e mais má dívida e 'writedowns'", acrescentou.

* Os principais índices europeus fecharam com ganhos entre 0,8 pct e 3,4 pct, com o sector financeiro a destacar-se pela positiva.

* O euro sobe 0,13 pct para 1,3360 dólares, embora ainda vulnerável devido à fragilidade do acordo atingido na Cimeira.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia recuaram, com os operadores a dar conta de compras por parte do Banco Central Europeu (BCE), com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a dez anos nos 6,41 pct versus 6,6 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a dez anos caiu ligeiramente para 13,14 pct de 13,16 pct ontem.

* O PSI20 subiu 1,49 pct para 5.546,12 pontos, com 16 títulos em alta e seis em queda, tendo-se negociado 122,5 milhões de acções, ou 70,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.691 pontos e de suporte nos 5.497 pontos, aconselhando uma postura vendedora aos investidores.

"Podem surgir tomadas de proveitos nos actuais níveis, dados os sinais de esgotamento da dinâmica de subida de curto prazo. Seja vendedor se os valores de resistência apontados não forem postos em causa", referiram.

* A estrela da sessão voltou a ser o Banif, que fechou a valorizar 10,86 pct para 0,388 euros, tendo chegado a disparar 17 pct, impulsionado pela especulação de que poderá entrar num movimento de consolidação, que permita reforçar os seus capitais.

"Voltámos a assistir a uma forte pressão compradora no Banif. As acções do Banif estão extremamente baratas e, dada a sua pequena dimensão, é mais facilmente alvo de um movimento de consolidação", referiu Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

* A EDP-Energias de Portugal subiu 1,2 pct para 2,449 euros, no último dia de entrega das ofertas vinculativas para a compra dos últimos 21,35 pct que o Estado detém da eléctrica nacional.

"A EDP vai ter um novo accionista de referência que irá pilotar a EDP para novos mercados e reforçar a sua capacidade de funcionamento, o que é naturalmente bom para o futuro da empresa e bom para os seus accionistas", afirmou Alfredo Mendes.

* A Galp Energia ganhou 2,8 pct para 11,76 euros, a Jerónimo Martins subiu 0,81 pct para 13,105 euros e a Portugal Telecom somou 2,35 pct para 4,798 euros.

* Em contraciclo, o Banco Espírito Santo recuou 3,77 pct para 1,173 euros, ainda sob pressão vendedora na sequência da conclusão, na semana passada, de uma operação de de troca de dívida por acções.

Esta terça-feira, entraram à negociação cerca de 295 milhões de acções, aumentando o capital do BES para 4.030 milhões de euros (ME), na sequência de uma operação de troca de títulos para reforçar os seus rácios de capital.

Aquele trader do Banco Best adiantou que "o BES continua sob pressão vendedora por parte dos investidores que ainda estão a vender as accções com que ficaram na operação de troca".

* Em Wall Street, o Dow Jones sobe 1,32 pct e o Nasdaq ganha 1,54 pct, suportados da resolução da Cimeira europeia e em dados da Universidade de Michigan que revelaram que a confiança dos consumidores aumentou para máximos de seis meses. ID:nN1E7B80DJ]

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 0,18 pct para 107,90 euros e o de crude sobe 0,15 pct para 98,47 dólares.

Os preços do petróleo nos mercados internacionais seguem sem tendência definida, divididos entre as conclusões da Cimeira europeia e o aumento da probabilidade de greves no Irão, bem como a acompanhar a volatilidade cambial. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)