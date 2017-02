* Portugal cumpre privatização 40 pct REN, prémios 30-50 pct

* State Grid disponibiliza ainda linha financiamento 1.000 ME

* Accionista Oman Oil permite entrada REN no Médio Oriente (Acrescenta comentários de analistas, informação adicional e background. Altera lead e actualiza cotação.)

Por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves

LISBOA, 23 Jan O Governo assegurou a privatização de 40 pct da REN prevista no 'bailout' a Portugal, com a China State Grid e a Oman Oil a oferecerem prémios elevados, segundo fontes próximas do processo, que permite à REN novas linhas de financiamento e a expansão para o Médio Oriente.

"O preço que a chinesa State Grid está disposta a pagar é de cerca de 3 euros por acção, enquanto a Oman Oil oferece cerca de 2,75 euros", disse à Reuters fonte próxima do processo, que prevê que "o processo não deverá estar concluído daqui a menos de duas semanas".

Adiantou que a State Grid deverá disponibilizar cerca de 1.000 milhões de euros (ME) em linhas de financiamento, através de um banco chinês.

Para os analistas do BPI "os prémios alegadamente oferecidos pela State Grid e Oman Oil, juntamente com a linha de financiamento de 1.000 ME, deverão ser suficientemente apelativos para que o Governo tome uma decisão a curto prazo".

DEAL REFORÇA FINANCIAMENTO REN, PERMITE IDA MÉDIO ORIENTE

Esta nova capacidade de financiamento compara favoravelmente com o recente deal jizado no âmbito da privatização da EDP, já que as linhas de financiamento chinês à REN são metade das acordadas para EDP, quando a dívida líquida da uitilty é cerca de sete vezes maior que a da REN.

No final de 2011, o Estado português escolheu a China Three Gorges (CTG) para a compra de uma fatia de 21,35 pct da EDP, num negócio que envolve linhas de financiamento de 2.000 ME face a uma dívida de 16.600 ME da EDP.

Os analistas do BPI sublinharam que, no caso REN, "com as maturidades de apenas 41 ME em 2012 (Setembro 2011), o apoio financeiro chinês poderá ser crucial em 2013, quando a empresa enfrentar 1.200 ME em maturidades".

O Estado português detém actualmente 51 pct da operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal, pretendendo privatizar, através de venda directa, até 40 pct, em parcelas superiores a cinco pct do capital e que não excedam 25 pct cada.

Aquela fonte frisou que "a entrada da China State Grid permite à REN deitar mão a 1.000 ME em linhas de financiamento, enquanto que o accionista Oman Oil será crucial para a tão desejada entrada da REN no Médio Oriente".

Outra fonte próxima do concurso adiantou à Reuters que "a State Grid ofereceu um prémio que poderá ir até 50 pct sobre a cotação média do último mês, ou seja cerca de 3 euros por acção, enquanto a Oman Oil chegou-se à frente com um prémio inferior, que ronda os 30 pct, já que está a fazer um 'bid' para uma parcela mais pequena, de 15 pct".

Com base nestes preços, o encaixe do Estado português deverá ultrapassar os 620 ME.

O prazo para apresentação de ofertas vinculativas terminou na passada sexta-feira. Para além da State Grid e da Oman Oil, estavam também na corrida a britânica National Grid e a Brookfield Management, que desistiram entretanto.

O maior accionista privado da REN-Redes Energéticas Nacionais é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP-Energias de Portugal , a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

"O processo de privatização parece estar a decorrer de forma bastante suave e, se confirmadas, ambas ofertas se traduzem num prémio à actual cotação, bem como ao nosso preço alvo de 2,45 euros por acção", realçou Sofia Cordeiro, analista do Banif.

A REN é um dos títulos que mais valoriza na Bolsa portuguesa, a subir 2,46 pct para 2,121 euros, tendo sido negociadas 303,705 acções.

"Olhando para o caso da EDP, o prémio oferecido na privatização (mais de 40 pct) não levou a grande 'rally' do preço da acção, já que os minoritários não beenficiaram do negócio, excepto do impacto potencial esperado em termos da reetruturação do portfolio e da estrutura de capital da EDP".

"No caso da REN, a situação é semelhante, em termos da percepção de um potencial corte no custo do capital após a privatização, apesar do potencial de especulação de reestruturação e M&A pareça bem mais limitado", acrescentaram.

A alienação de 40 pct da REN faz parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Governo pôs fim às 'golden-shares' e direitos especiais que o Estado tinha em cotadas como a EDP e a Portugal Telecom (PT) e quer privatizar parcelas ou todo o capital de empresas como a Galp Energia, TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a um canal da televisão pública RTP. (Por Filipa Cunha Lima, Sérgio Gonçalves e Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)