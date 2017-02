LISBOA, 23 Jan A OK! Teleseguros, da holding seguradora da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que será privatizada este ano, vai alargar os seus serviços para além do ramo automóvel, com novos seguros para habitação e acidentes pessoais, disse o administrador-delegado da seguradora.

"A entrada em novos ramos é um desenvolvimento natural da OK! Telesreguros e enquadra-se no objectivo de estreitar a ligação com os actuais clientes e de reforçar os vectores de crescimento da companhia", afirmou Carlos Leitão, administrador-delegado da seguradora para os canais directos da CGD, num encontro com a imprensa.

"Pretendemos atingir os 200 mil clientes em 2013, ano em que comemoramos o 15º aniversário", acrescentou, realçando que é "oportuno abordar outros ramos. Para já, no multirrisco habitação e, no segundo trimestre do ano, o dos acidentes pessoais".

"De há três anos a esta parte, começamos a apostar na segmentação da nossa oferta: OK! Mulher, OK! Família, etc... E temos em carteira outros produtos que serão lançados nesta óptica da segmentação", explicou.

Até ao final de Janeiro, a OK! Teleseguros vai disponibilizar o novo seguro multirriscos OK! Casa, que estará disponível nos planos Simple, Plus e Exclusive, com níveis de protecção crescente e cerca de 40 coberturas.

A entrada em outros ramos, como a área vida e a dos seguros de saúde, não está prevista para já, esclareceu Carlos Leitão.

A OK! Teleseguros é detida pela Caixa Seguros e Saúde, holding que detém também marcas como a Fidelidade Mundial e Império Bonança e que deverá ser privatizada este ano, no âmbito do 'bailout' a Portugal.

"É óbvio que há uma intenção de criar valor para o accionista. Mas esta é uma estratégia que já estava definida. Surge agora porque só agora estão criadas as condições para avançar", afirmou Carlos Leitão, garantindo que a entrada em novas áreas de negócio teria lugar mesmo que a holding seguradora da Caixa não fosse privatizada.

"A OK! Teleseguros está sempre preparada para quando houver algum processo de privatização, mas é um processo que não está a ser acompanhado por nós. Esse processo não interfere no nosso dia a dia. Pretendemos é continuar a fazer o nosso caminho", disse ainda o gestor.

"O último trimestre do ano passado foi muito bom e Dezembro foi mesmo o melhor mês de sempre da companhia em termos de vendas", afirmou Carlos Leitão, justificando este desempenho positivo com o facto de, com a crise, as famílias apostarem em seguros mais baratos.

A OK! Teleseguro vende os seus produtos através de três canais: telefone, Internet e presencial, através das três lojas que a marca detém. O canal telefónico continua a ser o mais relevante, sendo responsável por cerca de metade das vendas.

Fundada em 1998, a OK! Teleseguro é lider de mercado em Portugal entre as seguradoras directas, com 185 mil clientes e uma quota de mercado de 43 pct, sendo que até à data disponibilizava apenas produtos no ramo automóvel. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)