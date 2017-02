Por Sergio Goncalves

LISBOA, 24 Jan O presidente da CMVM-Comissão de Mercado de Valores Mobiliários defende que os bancos cotados portugueses deviam divulgar os resultados de 2011, que os analistas prevêem serem prejuízos, em simultâneo com o anuncio dos planos de recapitalização aprovados para os investidores terem uma informação precisa e completa.

"Eu acharia, tendo em conta toda esta envolvente, que era melhor dar a informação completa, já com os planos aprovados. E isso não é difícil fazer até final de Março, que é a data legal limite", disse Carlos Tavares, num encontro com jornalistas.

"E julgo saber que é esse (divulgação simultânea dos resultados e planos) também o ponto de vista do Banco de Portugal (BP)", acrescentou.

Os planos de recapitalização, que foram entregues pelos bancos ao Banco de Portugal, terão de ter o 'OK' do banco central e, no caso de recurso à linha de recapitalização, também a aprovação do ministro das Finanças.

O BPI já anunciou que vai divulgar os resultados de 2011 a 2 de Fevereiro, enquanto o Millennium bcp e o Banco Espírito Santo (BES) fixaram a data de 3 de Fevereiro para a divulgação das suas contas.

No entanto, dados os tramites de aprovação poderá ser difícil aprovar definitivamente aqueles planos até estas datas.

Carlos Tavares disse que a CMVM aconselha os bancos "a que não haja um diferimento entre a apresentação dos planos de recapitalização e a apresentação de resultados", frisando: "é bom para todos, bancos e investidores, que a informação sobre a recapitalização fosse incluída".

"Acho que é importante, é o meu entendimento, que essa comunicação seja feita, quando já houver os planos de recapitalização aprovados também", disse.

"E, portanto, esperamos que a informação seja dada de uma só vez de forma precisa, completa para que os investidores tenham a necessária informação correcta", acrescentou.

Frisou: "a informação ao mercado tem de ser completa e precisa e, por isso, esperamos que essa comunicação seja feita pelas vias adequadas, que não haja fugas de informação".

Em Dezembro último, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) anunciou que os bancos portugueses tinham de reforçar os seus capitais em 7.000 milhões de euros (ME), não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

As adicionais necessidades de capital da banca portuguesa decorrem do novo exercício de análise a 71 bancos europeus, que tiveram até 20 de Janeiro para apresentar os seus planos de recapitalização.

No entanto, os analistas têm referido que a transferência de 6.000 ME relativos aos fundos de pensões da banca para o Estado deverá ditar imparidades da ordem dos 2.000 ME e afectar também os capitais dos bancos.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), já inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios ou no mercado.

"A recapitalização ajuda à confiança. Quanto mais capital tiver um banco, mais sólido é", disse Carlos Tavares. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)