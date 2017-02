LISBOA, 25 Jan A queda de mais de 2 pct do peso pesado EDP foi responsável pela inversão do índice PSI20 para terreno negativo, com as atenções focadas na decisão da primeira reunião de política monetária de 2012 nos EUA, segundo operadores.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) deverá manter o seu compromisso de manter as taxas de juro próximas de zero, hoje ao final da tarde, no final da sua primeira reunião de política monetária de 2012.

Jonathan Sudaria, trader da Capital Spreads, adiantou que esta expectativa está a dar suporte aos mercados bolsistas, frisando que a postura mais 'dovish' da Fed "á altamente conducente de ganhos nos mercados de capitais".

"Apesar do fraco desempenho dos mercados europeus e norte-americanos, ontem, após as negociações de dívida na Grécia terem chegado a um impasse e o FMI ter cortado as previsões de crescimento económico global, os mercados estão suportados nos resultados surpreendentes da Apple", acrescentou.

Ontem à noite, a tecnológica norte-americana Apple anunciou os seus resultados do quarto trimestre de 2011, que ficaram acima das estimativas dos analistas, levando as suas acções a disparar mais de 8 pct para mínimos históricos.

* Após um arranque em terreno positivo, as principais praças europeias caem entre 0,2 pct e 0,6 pct, com o sector das telecoms a ser pressionado pelos resultados desfavoráveis da Ericsson.

Persistem os receios em torno da dívida soberna, após os ministros das Finanças da Zona Euro, terem, esta semana, rejeitado a proposta dos credores privados para a reestruturação da dívida grega, aumentando os riscos da Grécia sair do euro.

* O PSI20 cai 0,55 pct para 5.436,47 pontos, com 11 títulos em queda, oito em alta e um estável.

Foram negociadas 54,6 milhões de acções, ou 23,5 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* A EDP-Energias de Portugal desvaloriza 2,45 pct para 2,185 euros.

* Na banca, o BPI cede 1,33 pct para 0,518 euros, o Millennium bcp perde 0,73 pct para 0,136 euros e o Banco Espírito Santo cai 1,76 pct para 1,287 euros.

* A Brisa perde 1,24 pct para 2,47 euros e a Portugal Telecom recua 0,47 pct para 4,031 euros, ainda pressionada, segundo os analistas, pelo corte do 'rating' pela Standard & Poor's para o nível 'junk'. Ontem, a operadora liderada por Zeinal Bava tocaram o valor mais baixo desde 2002, nos 4,03 euros por acção.

* Em terreno positivo, a Jerónimo Martins avança 0,74 pct para 12,89 euros e a REN-Redes Energéticas Nacionais , soma 0,71 pct para 2,13 euros por acção, a beneficiar, pela terceira sessão consecutiva, da expectativa de um prémio elevado na privatização em curso.

Fontes próximas do processo disseram à Reuters, que a chinesa State Grid está disposta a pagar um prémio de quase 50 pct por 25 pct do capital da REN, tendo o 'bid' da Oman Oil incorporado um prémio de cerca de 30 pct por uma posição de 15 pct, ficando assegurada a privatização de 40 pct da REN prevista no bailout a Portugal.

* O euro cai 0,33 pct para 1,2985 dólares, pressionado pelos receios de um default da Grécia.

* Os futuros do Dow Jones caem 0,23 pct enquanto os do Nasdaq ganham 0,59 pct, a fazer antever uma abertura mista em Wall Street, com os investidores no anúncio da decisão de política monetária da Fed, ao final da tarde.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas s sobe para 6,29 pct de 6,18 pct na sessão anterior e a espanhola para 5,24 pct de 5,22 pct.

Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos avança para 14,77 pct face a 14,74 pct na sessão anterior.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Patricia Vicente Rua)